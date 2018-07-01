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دراسة..80 في المائة من المغاربة مستعدون للهجرة إلى الخارج

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 22:14 دراسة..80 في المائة من المغاربة مستعدون للهجرة إلى الخارج | مجتمع
دراسة..80 في المائة من المغاربة مستعدون للهجرة إلى الخارج
أكدت دراسة دولية جديدة اعتمدت تقنية المسح، أن نسبة المواطنين المغاربة غير الراضين عن العمل في البلاد، لاتزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمستويات العالمية، حيث تسيطر فكرة السفر خارج المملكة على

 شوف تيفي

أكدت دراسة دولية جديدة اعتمدت تقنية المسح، أن نسبة المواطنين المغاربة غير الراضين عن العمل في البلاد، لاتزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالمستويات العالمية، حيث تسيطر فكرة السفر خارج المملكة على نسبة كاسحة منهم.

ووفق ما نشره موقع "إيكو نيوز" اليوم الأربعاء، فالمسح الذي أجراه كل من مكتبي الدراسات الأمريكيين "بوسطن الإستشارية" و "The Network" يشيرا إلى أن نسبة 80 في المائة من الساكنة النشيطة بالمغرب تتمنى أن تغادر المملكة للعمل خارجه، وهو الرقم الذي يتجاوز بنسبة كبيرة المعدل العالمي الذي لا يتخطى 57 في المائة.

وأضاف ذات المصدر، أن بحث "Global Talent Survey" العالمي، شمل أكثر من 360 ألف شخص موزعين على 198 بلداً، وضمنهم 6721 مواطناً مغربياً، أبدت نسبة كاسحة منهم عدم رضاها عن العمل في البلاد.

وأما عن البلدان التي يفضلها المغاربة كوجهات للعمل، فقد كانت كل من فرنسا، ألمانيا وكندا في طليعة اختياراتهم.

وأكدت هذه الدراسة ما كشفت عنه سابقتها التي قامت بها بوابة التوظيف "Rekrute.com" التي كشفت أن 91 في المائة من المغاربة مستعدون لمغادرة المغرب والاستقرار في الخارج من أجل العمل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب دراسة المغاربة غير راضين مستعدون للعمل الهجرة

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