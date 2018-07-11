 بالصورة..سعد لمجرد حاضر خلال مباراة المنتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي ﻿
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بالصورة..سعد لمجرد حاضر خلال مباراة المنتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 22:10 بالصورة..سعد لمجرد حاضر خلال مباراة المنتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي | ثقافة و فنون
بالصورة..سعد لمجرد حاضر خلال مباراة المنتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي
نشر شاب معجب بسعد لمجرد يدعى ''وائل'' ، على حسابه بالأنستغرام، صورة، ظهر خلالها بملعب سان بترسبورغ بروسيا خلال المباراة التي جمعت أمس المنتتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي، وهو يعبر عن اشتياقه للفنان سعد

"شوف تيفي"

نشر شاب معجب بسعد لمجرد يدعى "وائل" ، على حسابه بالأنستغرام، صورة، ظهر خلالها بملعب سان بترسبورغ بروسيا خلال المباراة التي جمعت أمس المنتتخب الفرنسي وخصمه البلجيكي، وهو يعبر عن اشتياقه للفنان سعد لمجرد.

وتفاعل آلاف النشطاء العاشقين للفنان سعد لمجرد مع هذه الصورة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بهذه الخطوة، بينما أشار آخرون إلى أن هذا الشخص من المحتمل أن يكون معجب بـ"المعلم"، وقد قام بحمل لافتة تحمل إسم الفنان للتعبير عن مدى اشتياقه له.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يوجد تحت المراقبة القضائية بفرنسا، عقب اتهام فتاة فرنسية له تدعى "لورا بريول" بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان المغربي سعد لمجرد المنتخب الفرنسي روسيا

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