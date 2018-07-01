القبض على مغاربة بتهمة استغلال زورق في تهريب الأفارقة لمليلية ﻿

ألقت مصالح الحرس المدني الإسباني، القبض على شخصين يحملان الجنسية المغربية، وذلك لتورطهما في عملية نقل مهاجرين سريين من سواحل الناظور لمدينة مليلية المحتلة.

شوف تيفي:

ألقت مصالح الحرس المدني الإسباني، القبض على شخصين يحملان الجنسية المغربية، وذلك لتورطهما في عملية نقل مهاجرين سريين من سواحل الناظور لمدينة مليلية المحتلة.

ووفق بيان للسلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة، نشرته وكالة "إيفي" الإخبارية اليوم الأربعاء 11 يوليوز، فالموقوفان ينحدران من الناظور، قاما باستغلال زورق يملكانه، لتهجير أربع مواطنين ينحدرون من بلدان جنوب الصحراء للثغر المحتل عبر مياه إقليم الناظور.

وأكد البيان، وفق ذات المصدر، أن أحد المهاجرين لازال قاصراً وقد عرضه سائق المركب للخطر بعد إجباره على القفز في المياه ما كاد أن يؤدي به للغرق.