بالفيديو..حريق مهول بمحل لبيع المفروشات بمنطقة العطاوية بقلعة السراغنة ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز، حريق مهول بمحل كبير خاص ببيع المفروشات والمواد الغذائية، يوجد بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز، حريق مهول بمحل كبير خاص ببيع المفروشات والمواد الغذائية، يوجد بمنطقة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، ما خلف وقوع خسائر مادية جسيمة.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل الحادث، أن الحريق الذي خلف خسائر مادية، تجهل أسبابه إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أن تماسا كهربائيا، قد يكون وراء وقوع هذا الحادث الخطير.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وعاينت حجم الخسائر المادية، بينما قامت شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالسيطرة على الحريق .