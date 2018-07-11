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عاجل وبالصور...هجوم خطير على ''طوبيس'' فكازا..وهذا عدد المصابين

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 21:00 عاجل وبالصور...هجوم خطير على طوبيس فكازا..وهذا عدد المصابين | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور...هجوم خطير على ''طوبيس'' فكازا..وهذا عدد المصابين
عاش ركاب حافلة للنقل العمومي ''الخط رقم21''، قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على الحافلة بعد وصولها لشارع ابن سينا بالحي الحسني بالبيضاء.

''شوف تيفي''

عاش ركاب حافلة للنقل العمومي ''الخط رقم21''، قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على الحافلة بعد وصولها لشارع ابن سينا بالحي الحسني بالبيضاء.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن خلافا وقع بين مراقبي التذاكر وشاب، ليقوم هذا الأخير بالاستعانة بأبناء حيه الذين تورطوا في رشق الحافلة بالحجارة، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بينهم السائق، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية جسيمة بالحافلة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى ومن بينهم طفلة لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي الحافلة البيضاء الهجوم

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