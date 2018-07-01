عاجل..إطلاق سراح إرهابي فرنسي خطير..وترحيله من المغرب إلى فرنسا ﻿

تم يومه الأربعاء 11 يوليوز، إطلاق سراح متطرف يحمل الجنسية الفرنسية يدعى ''بيرن باسكال كريستوف''، بعد قضائه لعقوبة سجنية مدتها ثلاثة سنوات بسجن ''تولال 2'' بمدينة مكناس، وسنة موقوفة التنفيذ على خلفية

"شوف تيفي":

تم يومه الأربعاء 11 يوليوز، إطلاق سراح متطرف يحمل الجنسية الفرنسية يدعى "بيرن باسكال كريستوف"، بعد قضائه لعقوبة سجنية مدتها ثلاثة سنوات بسجن "تولال 2" بمدينة مكناس، وسنة موقوفة التنفيذ على خلفية اعترافه بولائه لتنظيم "داعش" وإشادته بالعملية الإرهابية الدموية التي استهدفت مدينة باريس.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن الفرنسي الذي اعتنق الإسلام وقدم ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية، تم الإفراج عنه، قبل نقله إلى مدينة طنجة، حتى يتم ترحيله إلى بلده فرنسا.

وأبرزت المصادر ذاتها أن "بيرن باكسال كريستوف"، تم إيقافه سنة 2014 بمدينة سيدي سليمان، بسبب صلته بالإرهاب، وتم وضعه بسجن مدينة سلا قبل أن يتقرر نقله إلى سجن مدينة مكناس نتيجة تعريضه للعديد من السجناء للعنف.



