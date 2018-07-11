 الأمين الجهوي لحزب ''الأصالة والمعاصرة'' يقدم استقالته من الحزب عبر حسابه بالفيسبوك ﻿
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الأمين الجهوي لحزب ''الأصالة والمعاصرة'' يقدم استقالته من الحزب عبر حسابه بالفيسبوك

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 18:04 الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة يقدم استقالته من الحزب عبر حسابه بالفيسبوك | بوليتيك
الأمين الجهوي لحزب ''الأصالة والمعاصرة'' يقدم استقالته من الحزب عبر حسابه بالفيسبوك
على بعد أيام من انعقاد اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي من المرتقب أن ينتخب مكتبه السياسي الجديد، بعد انتخاب ''حكيم بنشماش'' أمينا عاما جديدا للحزب، أعلن عبد اللطيف الغلبزوري

شوف تيفي: جمال الديابي

على بعد أيام من انعقاد اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي من المرتقب أن ينتخب مكتبه السياسي الجديد، بعد انتخاب ''حكيم بنشماش'' أمينا عاما جديدا للحزب، أعلن عبد اللطيف الغلبزوري الأمين الجهوي لحزب ''الأصالة والمعاصرة'' عن استقالته ومغادرته لحزب ''البام'' بشكل نهائي.

و كتب ذات القيادي بحزب الجرار على حسابه بالفيسبوك أنه يغادر الحزب لكونه أخطأ في الإنتماء لحزب اعتقد أنه يحمل مشروعاً سياسياً.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، قاطعوا حضور اللقاء الذي نُظم نهاية الأسبوع الماضي مع منتخبي وأعضاء الحزب بجهة الرباط، احتجاجا على بقاء بعض الأسماء في المكتب السياسي، التي ارتكبت أخطاء تكرس حالة الإستياء داخل صفوف الباميين.

 

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شوف تيفي المغرب الأمين الجهوي جزب الأصالة المعاصرة استقالة يقدم فيسبوك

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