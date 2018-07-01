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بالفيديو..طالب في المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال يوجه اتهامات خطيرة للمدير

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 17:27 بالفيديو..طالب في المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال يوجه اتهامات خطيرة للمدير | مجتمع
بالفيديو..طالب في المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال يوجه اتهامات خطيرة للمدير
كشف طالب يدرس في المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، لـ ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء 11 يوليوز، عن تفاصيل مثيرة، بخصوص الأسباب التي جعلت مدير المدرسة يقوم بطرده من المؤسسة بدعوى رفض تقريره الخاص

"شوف تيفي"

كشف طالب يدرس في المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، لـ "شوف تيفي" يومه الأربعاء 11 يوليوز، عن تفاصيل مثيرة، بخصوص الأسباب التي جعلت مدير المدرسة يقوم بطرده من المؤسسة بدعوى رفض تقريره الخاص بالتدريب الذي أجراه في إحدى الشركات.

وأوضح الطالب البالغ من العمر 21 سنة والمنحدر من مدينة بني ملال، على أنه تفاجأ برفض المؤسسة منحه شهادة الإجازة المهنية، بدعوى عدم استيفاء التقرير الخاص بفترة التدريب الشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن المكلف بمتابعة التقرير وافق عليه في البداية وقام بتصحيحه، لكنه تفاجأ بعد ظهور نتائج نهاية السنة بطرده.

وأكد الطالب على أنه تقدم بشكاية لوزارة التربية الوطنية، اتهم من خلاله مدير المؤسسة والمكلف بمراقبة البحث بالتآمر عليه، مبرزا أن ثلاثة محامين ربطوا الاتصال به، وأكدوا استعدادهم الوقوف إلى جانبه إذا ما قرر اللجوء إلى القضاء.

‫شوف تيفي

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