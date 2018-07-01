 عاجل..سيتيني يضرم النار في جسده بعد مطالبة زوجته بالطلاق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية | مجتمع

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان | بوليتيك

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عاجل..سيتيني يضرم النار في جسده بعد مطالبة زوجته بالطلاق

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 17:00 عاجل..سيتيني يضرم النار في جسده بعد مطالبة زوجته بالطلاق | حوادث و حقوق
عاجل..سيتيني يضرم النار في جسده بعد مطالبة زوجته بالطلاق
أقدم شخص ستيني قبل قليل على إضرام النار في جسده وذلك بحي الداخلة بأكادير ما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف عدد من المواطنين الذين أثارهم مشهد الرجل المحترق.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم شخص ستيني قبل قليل على إضرام النار في جسده وذلك بحي الداخلة بأكادير ما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف عدد من المواطنين الذين أثارهم مشهد الرجل المحترق.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالرجل السيتيني أقدم على فعلته بجوار منزل أسرة زوجته بعد تفاقم مشاكل عائلية عديدة مع زوجته التي طالبته بالطلاق، وهو الأمر الذي لم يتقبله الزوح ليحاول وضع حد لحياته وإنهاء معاناته اليومية معها بإشعال النار في جسمه باستعمال مادة مشتعلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف اصابة الضحية بجروح وحروق جد خطيرة صنفت ضمن الدرجة الثانية والثالثة، بعدما تمكنت النيران من جسده بالكامل بالرغم من محاولة المارة وبعض أصحاب المحلات التجارية المنتشرة بالمكان من اسعافه وإطفاء النيران.

ومن جهتها استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية مختلف أجهزتها رفقة مصالح الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بنقل الضحية على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذه، فيما فتحت المصالح الأمتية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير رجل سيتيني يشعل النار جسده مشاكل عائلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك | حوادث و حقوق

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز
منذ 11 دقيقة

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي | قنوات أخرى

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها | قنوات أخرى

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.