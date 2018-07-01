عاجل..سيتيني يضرم النار في جسده بعد مطالبة زوجته بالطلاق ﻿

أقدم شخص ستيني قبل قليل على إضرام النار في جسده وذلك بحي الداخلة بأكادير ما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف عدد من المواطنين الذين أثارهم مشهد الرجل المحترق.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم شخص ستيني قبل قليل على إضرام النار في جسده وذلك بحي الداخلة بأكادير ما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف عدد من المواطنين الذين أثارهم مشهد الرجل المحترق.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالرجل السيتيني أقدم على فعلته بجوار منزل أسرة زوجته بعد تفاقم مشاكل عائلية عديدة مع زوجته التي طالبته بالطلاق، وهو الأمر الذي لم يتقبله الزوح ليحاول وضع حد لحياته وإنهاء معاناته اليومية معها بإشعال النار في جسمه باستعمال مادة مشتعلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف اصابة الضحية بجروح وحروق جد خطيرة صنفت ضمن الدرجة الثانية والثالثة، بعدما تمكنت النيران من جسده بالكامل بالرغم من محاولة المارة وبعض أصحاب المحلات التجارية المنتشرة بالمكان من اسعافه وإطفاء النيران.

ومن جهتها استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية مختلف أجهزتها رفقة مصالح الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بنقل الضحية على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذه، فيما فتحت المصالح الأمتية تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.