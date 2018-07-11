عاجل وبالصور.. سقوط ''شرفة'' عمارة بالقرب من المسرح الجديد لمدينة الدار البيضاء ﻿

شهدت المنطقة القريبة من مسرح مدينة الدار البيضاء الجديد، قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز 2018، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انهيار ''شرفة'' عمارة.

''شوف تيفي''

شهدت المنطقة القريبة من مسرح مدينة الدار البيضاء الجديد، قبل قليل من يومه الأربعاء 11 يوليوز 2018، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في انهيار ''شرفة'' عمارة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الألطاف الإلهية، حالت دون وقوع خسائر في الأرواح بالرغم من خطورة الواقعة، لأن العمارة التي تضم ''الشرفة'' المنهارة، توجد بمنطقة ممنوعة على المارة بسبب عمليات البناء والتشييد الخاصة بالمسرح.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، حلت قبل لحظات بعين المكان، وقامت بالإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من الاقتراب، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الشرفة، سقط أمام الواجهة الأمامية للعمارة.