حصري..بسبب خلافات سياسية: طالب قاعدي طعن وشرمل رئيس جماعة بتازة+ تفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''بلقسام .ش'' رئيس جماعة غياثة الغربية دائرة واد أمليل إقليم تازة ، يوجد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 11 يوليوز، بالمستشفى الإقليمي ابن باجا في حالة جد خطيرة، نتيجة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن "بلقسام .ش" رئيس جماعة غياثة الغربية دائرة واد أمليل إقليم تازة ، يوجد في هذه اللحظات من يومه الأربعاء 11 يوليوز، بالمستشفى الإقليمي ابن باجا في حالة جد خطيرة، نتيجة تلقيه لطعنات، وجهها له طالب قاعدي.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، تفاجأ بالطالب القاعدي وشخص آخر وفتاة، كانوا في حالة غير طبيعية، يعمدون إلى العربدة في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، أمام منزله، ليدخل معهم في نقاش حاد، تطور إلى قيام الطالب بتوجيه العديد من الطعنات إلى رئيس الجماعة الذي أصيب بجروح جد خطيرة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الطالب المعتدي، وخلال دفاع رئيس الجماعة عن نفسه، أصيب بكسر على مستوى القدم، وقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، تحت مراقبة مصالح الدرك الملكي التي أوقفت الفتاة التي تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثالث في الاعتداء والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

وأبرز مصدر "شوف تيفي" كذلك إلى أن أسباب هذا الاعتداء، تعود إلى خلافات سياسية بين حزب "رئيس الجماعة" وحزب آخر منافس، ينتمي إليه "المعتدون"، مشددا على أن حالة الضحية جد خطيرة، نظرا لتلقيه طعنة بالقرب من "القلب".