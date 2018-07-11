بالصــور..التفاصيل الكاملة..الفدرالية المغربية للإعلام وجمعية الصحافيين الصينيين يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحافة والإعلام ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ،أكدت الفدرالية المغربية للإعلام ، وجمعية الصحافيين الصينيين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ،عزمهما الأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ، خاصة في كل ما له علاقة بمهنة

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" ،أكدت الفدرالية المغربية للإعلام ، وجمعية الصحافيين الصينيين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ،عزمهما الأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ، خاصة في كل ما له علاقة بمهنة الصحافة والإعلام .

وأبرز كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام ، في كلمة بالمناسبة، خلال لقاء جمع أعضاء من الفدرالية ، بوفد من الإعلاميين الصينيين يقوده السيد هو شياو هان رئيس جمعية الصحافيين الصينيين ، الأهمية التي توليها الفدرالية لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .

وتابع لحلو ، أن المغرب ، الذي يولي أهمية كببرة للعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ، يعمل من أجل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين .

وأكد أيضا على أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المغرب والصين خلال زيارة ، الملك محمد السادس ، للصين سنة 2016، خاصة في الشق المتعلق بمبادرة الحزام والحرير .

وبعد أن ذكر بالعلاقات الممتازة التي تجمع المغرب والصين ، قال إن عدد السياح الصينيين الذين يزورون المغرب ارتفع بنسبة 300 بالمائة بعد حذف التأشيرة على دخول المواطنين الصينيين للأراضي المغربية .

وحسب لحلو ، فإن سوق السياحة الصيني يمثل أولوية بالنسبة للمكتب المغربي للسياحة ، لافتا إلى أن المغرب سجل توافد أعداد مهمة من السياح الصينيين نحو المغرب .

ولفت إلى أن هناك أشياء كثيرة يتعين القيام بها من أجل مواكبة حاجيات هؤلاء الزبناء الصينيين، خاصة في الشق المتعلق بالتواصل معهم ، بالنظر لوجود أعداد قليلة من المغاربة الذين يتحدثون اللغة الصينية.

ومن جهته أعرب هو شياو، الذي يرأس وفد الإعلاميين الصينيين في زيارته للمغرب ، عن أمله في أن تتمكن الفدرالية المغربية والجمعية الصينية ، من تعزيز تعاونهما من أجل التعريف أكثر بالمغرب في الصين ، والعكس صحيح .

وفي هذا السياق دعا أعضاء الفدرالية المغربية للإعلام، إلى حضور تظاهرات كبرى تنظيم بالصين منها القمة الإفريقية الصينية ، والدورة الثالثة لمنتدى " الحزام والحرير " التي ستنظم العام المقبل . وذكر في هذا الصدد بتوقيع المغرب والصين لمذكرة تفاهم بمدينة بيكين ، تتعلق بالمبادرة الصينية " الحزام والحرير " ،و التي تروم بعث طريق الحرير البري والحرير ، وذلك من خلال إنشاء شبكة تجارية وبنيات تحتية تربط أوروبا بآسيا وإفريقيا .

وتابع أن هذه المذكرة تتعلق بانضمام المغرب إلى هذه المبادرة ، وذلك من أجل تمكين المملكة المغربية من إقامة شراكات متعددة الأطراف تغطي قطاعات واعدة تحمل قيمة مضافة ، وذلك بالنظر للموقع الجغرافي الهام للمغرب ، وكذا البنيات التحتية المهمة التي يتوفر عليها .

وحسب هو شياو هان ، فإن المغرب يعد أول بلد إفريقي انضم إلى المبادرة الصينية " الحزام والحرير" التي جرى إطلاقها سنة 2013 من قبل الرئيس الصيني السيد كسي جينبينغ .

وجرى خلال هذا اللقاء ، مع وفد الاعلاميين الصينيين الذي يزور المغرب ، التطرق أيضا إلى آفاق التعاون الثنائي ، وأدوار ومهام الفدرالية والجمعية