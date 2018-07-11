 بالصــور..التفاصيل الكاملة..الفدرالية المغربية للإعلام وجمعية الصحافيين الصينيين يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحافة والإعلام ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية | مجتمع

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان | بوليتيك

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

بالصــور..التفاصيل الكاملة..الفدرالية المغربية للإعلام وجمعية الصحافيين الصينيين يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحافة والإعلام

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 14:37 بالصــور..التفاصيل الكاملة..الفدرالية المغربية للإعلام وجمعية الصحافيين الصينيين يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحافة والإعلام | صحافة
بالصــور..التفاصيل الكاملة..الفدرالية المغربية للإعلام وجمعية الصحافيين الصينيين يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحافة والإعلام
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' ،أكدت الفدرالية المغربية للإعلام ، وجمعية الصحافيين الصينيين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ،عزمهما الأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ، خاصة في كل ما له علاقة بمهنة

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" ،أكدت الفدرالية المغربية للإعلام ، وجمعية الصحافيين الصينيين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ،عزمهما الأكيد على تعزيز التعاون الثنائي ، خاصة في كل ما له علاقة بمهنة الصحافة والإعلام .

وأبرز كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام ، في كلمة بالمناسبة، خلال لقاء جمع أعضاء من الفدرالية ، بوفد من الإعلاميين الصينيين يقوده السيد هو شياو هان رئيس جمعية الصحافيين الصينيين ، الأهمية التي توليها الفدرالية لتعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية .

وتابع لحلو ، أن المغرب ، الذي يولي أهمية كببرة للعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية ، يعمل من أجل تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين .

وأكد أيضا على أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المغرب والصين خلال زيارة ، الملك محمد السادس ، للصين سنة 2016، خاصة في الشق المتعلق بمبادرة الحزام والحرير .

وبعد أن ذكر بالعلاقات الممتازة التي تجمع المغرب والصين ، قال إن عدد السياح الصينيين الذين يزورون المغرب ارتفع بنسبة 300 بالمائة بعد حذف التأشيرة على دخول المواطنين الصينيين للأراضي المغربية .

وحسب لحلو ، فإن سوق السياحة الصيني يمثل أولوية بالنسبة للمكتب المغربي للسياحة ، لافتا إلى أن المغرب سجل توافد أعداد مهمة من السياح الصينيين نحو المغرب .

ولفت إلى أن هناك أشياء كثيرة يتعين القيام بها من أجل مواكبة حاجيات هؤلاء الزبناء الصينيين، خاصة في الشق المتعلق بالتواصل معهم ، بالنظر لوجود أعداد قليلة من المغاربة الذين يتحدثون اللغة الصينية.

ومن جهته أعرب هو شياو، الذي يرأس وفد الإعلاميين الصينيين في زيارته للمغرب ، عن أمله في أن تتمكن الفدرالية المغربية والجمعية الصينية ، من تعزيز تعاونهما من أجل التعريف أكثر بالمغرب في الصين ، والعكس صحيح .

وفي هذا السياق دعا أعضاء الفدرالية المغربية للإعلام، إلى حضور تظاهرات كبرى تنظيم بالصين منها القمة الإفريقية الصينية ، والدورة الثالثة لمنتدى " الحزام والحرير " التي ستنظم العام المقبل . وذكر في هذا الصدد بتوقيع المغرب والصين لمذكرة تفاهم بمدينة بيكين ، تتعلق بالمبادرة الصينية " الحزام والحرير " ،و التي تروم بعث طريق الحرير البري والحرير ، وذلك من خلال إنشاء شبكة تجارية وبنيات تحتية تربط أوروبا بآسيا وإفريقيا .

وتابع أن هذه المذكرة تتعلق بانضمام المغرب إلى هذه المبادرة ، وذلك من أجل تمكين المملكة المغربية من إقامة شراكات متعددة الأطراف تغطي قطاعات واعدة تحمل قيمة مضافة ، وذلك بالنظر للموقع الجغرافي الهام للمغرب ، وكذا البنيات التحتية المهمة التي يتوفر عليها .

وحسب هو شياو هان ، فإن المغرب يعد أول بلد إفريقي انضم إلى المبادرة الصينية " الحزام والحرير" التي جرى إطلاقها سنة 2013 من قبل الرئيس الصيني السيد كسي جينبينغ .

وجرى خلال هذا اللقاء ، مع وفد الاعلاميين الصينيين الذي يزور المغرب ، التطرق أيضا إلى آفاق التعاون الثنائي ، وأدوار ومهام الفدرالية والجمعية

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب صين اعلام وفد صيني فيدرالية.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء | صحافة

بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن | صحافة

رسميـــا..من وزارة الاتصال..تعيين محمد غزالي كاتبا عاما بوزارة الطاقة والمعادن

صحفيون يتقدمون بطعن في نتائج الانتخابات في المجلس الوطني للصحافة | صحافة

صحفيون يتقدمون بطعن في نتائج الانتخابات في المجلس الوطني للصحافة

مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد | صحافة

مثير..محكمة إنزكان تقرر تأجيل النظر في قضية راقصة أمازيغية مشهورة متهمة بالفساد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز
منذ 9 دقائق

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي | قنوات أخرى

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها | قنوات أخرى

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.