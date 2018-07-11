 بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء ﻿
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بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 14:11 بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء | صحافة
بالصور..لقاء رسمي هام بين الفيدرالية المغربية للإعلام ووفد صيني رفيع المستوى بالبيضاء
عقد إعلاميون مغاربة كبار يمثلون الفيدرالية المغربية للإعلام صباح يومه الأربعاء 11 يوليوز، لقاءا هاما، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بوفد إعلامي صيني رفيع المستوى مكون من مهتمين بمجال الإعلام

"شوف تيفي"

عقد إعلاميون مغاربة كبار يمثلون الفيدرالية المغربية للإعلام صباح يومه الأربعاء 11 يوليوز، لقاءا هاما، بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، بوفد إعلامي صيني رفيع المستوى مكون من مهتمين بمجال الإعلام والصحافة، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالعمل الإعلامي والصحفي بين المغرب والصين.

وقال إدريس شحتان الكاتب العام للفيدرالية المغربية للإعلام، خلال مشاركته بهذا الاجتماع المهم، إن المغرب دولة منفتحة، تتوفر على مجموعة من المنابر الإعلامية الكبيرة، مشيرا إلى أن 4 آلاف صحفي رسمي يوجد بالمغرب، بينهم 40 في المائة نساء.

وكشف مدير قناة "شوف تيفي" عن العديد من المعطيات الهامة، الخاصة بالدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الإلكتروني بالمغرب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب في حاجة لجميع أنواع الصحافة لأنها تشكل جسرا للتقدم، متمنيا أن تساهم الشراكة بين الفيدرالية والإعلاميين الصينيين في تقدم المغرب والصين في شتى المجالات.

وأشار إدريس شحتان إلى أن المجلس الوطني للصحافة سيتكلف بمنح البطائق الصحفية مستقبلا، كما سيعمل على تنظيم العلاقة بين الصحافيين ووزارة الاتصال، بالإضافة إلى القيام بالعديد من المهام الأخرى، مشددا على أن هذا المجلس الذي رأى النور مؤخرا، يعيش العديد من المشاكل في الوقت الراهن.

ومن جهة أخرى، فإن الوفد الإعلامي الصيني، اختار خلال تدخلاته التركيز على العديد من النقاط الخاصة بالإقتصاد الصيني والمجال السياحي والإنجازات الكبرى التي استطاعت الصين تحقيقها في العديد من المجالات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إدريس شحتان مدينة الدار البيضاء الصين الصحافيين المجلس الوطني للصحافة

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