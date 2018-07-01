 عاجل.. بوتين غاضب من كرواتيا و الأخيرة تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع روسيا بإبعاد عميد المنتخب الكرواتي ومساعد المدرب ﻿
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عاجل.. بوتين غاضب من كرواتيا و الأخيرة تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع روسيا بإبعاد عميد المنتخب الكرواتي ومساعد المدرب

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 13:46 عاجل.. بوتين غاضب من كرواتيا و الأخيرة تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع روسيا بإبعاد عميد المنتخب الكرواتي ومساعد المدرب | دولي
عاجل.. بوتين غاضب من كرواتيا و الأخيرة تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع روسيا بإبعاد عميد المنتخب الكرواتي ومساعد المدرب
عندما تختلط الرياضة بالسياسة، فانتظر الأسوأ. روسيا غاضبة وأوكرانيا تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع دولة بوتين، بإبعادها لأوغنيين فوكوييفيتش مسجل الهدف الثاني لمنتخبها القومي ضد نظيره الروسي في نزال

شـــوف تيفي:



عندما تختلط الرياضة بالسياسة، فانتظر الأسوأ. روسيا غاضبة وأوكرانيا تستبق حدوث أزمة دبلوماسية مع دولة بوتين، بإبعادها لأوغنيين فوكوييفيتش مسجل الهدف الثاني لمنتخبها القومي ضد نظيره الروسي في نزال ربع النهائي، مع إقالته من منصب مساعد المدرب، في إجراء يروم إطفاء نار الغضب الروسي من قيام فوكوييفيتش بتسييس فوز الكرواتيين وتعبيره من خلال شريط فيديو مصور عن إهداء الفتح الكرواتي لدولة أوكرانيا التي يفرقها عداء سياسي كبير مع روسيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية "دايلي مايل" أن السلوك الصادر عن لاعبها الدولي المخضرم فوكوييفيتش (35 سنة) دفعها إلى الإعتذار لروسيا التي تحتضن المنافسات، كما بوبخت مدافعها "دوماغوي فيدا" الذي ظهر بدوره في الفيديو وهو يصرخ المجد ل"أوكرانيا ودينامو كييف" مع تعبيره هو الأخر عن إهداء الفوز لهذه الدولة التي توجد في حالة عداء مع روسيا منذ سنوات، باعتبار أن اللاعب فيدا لعب لعدة مواسم في نادي دينامو كييف الأوكراني قبل أن يلتحق بنادي بشيكتاش التركي الذي يلعب له حاليا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح موقع "عربي بوست" أن ما صدر عن اللاعبين الكرواتيين خلق أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة مع موسكو، خصوصا بعد لجوء سياسيين معاديين لروسيا داخل أوكرانيا، إلى استثمار العبارات التي استخدمها فوكوييفيتش وفيدا في تصريحات لهم، وهو ما أجج الغضب الروسي ومعها مواطنون روس من ذوي النزعة الوطنية المتعصبة لدرجة انتشار الأغاني المعادية لكرواتيا في الأماكن العمومية بساحات العاصمة الروسية موسكو، حيث يرى بعض المحللين أن الأمور قد تتطور إلى حدود تهديد سلامة المشجعين الكرواتيين في المونديال.

ويدكر أن تداعيات الحادث قد خيمت على مجريات الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها المنتخب الكرواتي استعداد النزال نصف نهائي كأس العالم ضد المنتخب الإنجليزي، حيث سأل أحد الصحفيين "ماريو ماندزوكيتش" لاعب منتخب كرواتيا ونادي جيفونتيس، حول ما إذا كان اللاعب فيدا قد ندم على ما صدر عنه بعد توبيخ الإتحاد الكرواتي لكرة القدم له، وهو السؤال الذي دفع ممثل هذا الأخير إلى الإسراع في الإجابة نيابة عن اللاعب، قائلا "لا تعليق للاعب على هذا الأمر"، مضيفا أن كرواتيا لا تريد أن تخلق ضجة من وراء ذلك.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب كراوتيا إســراع روسيا غاضبة

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