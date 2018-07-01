 الحبيب حاجي .. حديث حامي الدين عن الملكية في هذا التوقيت تكتيك استباقي يريد من خلاله تمويه الرأي العام الوطني والدولي ﻿
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الحبيب حاجي .. حديث حامي الدين عن الملكية في هذا التوقيت تكتيك استباقي يريد من خلاله تمويه الرأي العام الوطني والدولي

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 13:21 الحبيب حاجي .. حديث حامي الدين عن الملكية في هذا التوقيت تكتيك استباقي يريد من خلاله تمويه الرأي العام الوطني والدولي | بوليتيك
الحبيب حاجي .. حديث حامي الدين عن الملكية في هذا التوقيت تكتيك استباقي يريد من خلاله تمويه الرأي العام الوطني والدولي
رد الناشط الحقوقي والمحامي لحبيب حاجي، تعليقا على الخرجة الإعلامية الأخيرة لعبد العالي حامي الدين حول الملكية في المغرب، كاشفا السر وراء ما قاله القيادي في حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي/جمال الديابي

رد الناشط الحقوقي والمحامي لحبيب حاجي، تعليقا على الخرجة الإعلامية الأخيرة لعبد العالي حامي الدين حول الملكية في المغرب، كاشفا السر وراء ما قاله القيادي في حزب العدالة والتنمية.

و قال المحامي حاجي في تصريح لـ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء 11 يوليوز، أن ''حامي الدين ينهج تكتيكا استباقيا، يريد من خلاله إعطاء صبغة سياسية في حال اعتقاله في قضية بنعيسى آيت الجيد، وأنه استفاد من ''أخطاء'' صديقه بوعشرين، الذي لم يكن يتوفر على مقالات تثبت أنه معتقل رأي''.

وأضاف الناشط الحقوقي ''إن حديث حامي الدين عن الملكية في هذا التوقيت بالضبط، يؤكد أن الرجل يريد أن يموه الرأي العام الوطني والدولي، خصوصا أنه كمنتمي لتيار إسلامي لا علاقة له بهذا الموضوع، ومرجعيته الإخوانية لا تهمها الديمقراطية ولا التقدمية''، أوضح المتحدث أن موضوع الملكية ''يهم القوى اليسارية والديمقراطية التي تقول بالملكية البرلمانية، أما حامي الدين وحزبه وإسلامه السياسي هو الوبال الذي زاد في تخلف ونهب هذا البلد''

يشار أن قضية بنعيسى آيت الجيد، التي يتورط فيها القيادي حامي الدين، معروضة على القضاء، الذي من المنتظر أن يبث فيها بعد نهاية العطلة القضائية في شهر شتنبر المقبل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحبيب حاجي حامي الدين الملكية تكتيك استباقي الرأي العام الوطني الدولي الديابي

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