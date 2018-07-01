تازة-الحسيمة:تحويل مؤقت لحركة السير بـ"مقطع بوعلمة"على الطريق الوطنية رقم 2 ابتداء من الاثنين المقبل ﻿

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأن الطريق الوطنية رقم 2 من الحسيمة في اتجاه تازة بين النقطة الكيلومترية 357 والنقطة الكيلومترية 361 ''مقطع بوعلمة''، ستعرف انقطاعا لحركة السير على طول 4

شـــوف تيفي:و م ع

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأن الطريق الوطنية رقم 2 من الحسيمة في اتجاه تازة بين النقطة الكيلومترية 357 والنقطة الكيلومترية 361 "مقطع بوعلمة"، ستعرف انقطاعا لحركة السير على طول 4 كلم، وذلك لمدة تناهز 6 أشهر، ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار إنجاز أشغال مشروع الطريق السريع تازة الحسيمة، سيتم فتح طريق منحرف مؤقت ومعبد على طول 4 كلم في اتجاه تازة.

وأوضح المصدر ذاته أن فتح هذا الطريق المنحرف والمجهز بعلامات التشوير العمودية والأفقية اللازمة، سيمكن من ضمان حركة السير في ظروف ملائمة على مستوى هذا المقطع، الذي يخترق تضاريس وعرة تتميز بوجود مناطق ردم بمستويات مرتفعة و منحدرات عميقة.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر خلال مرورهم عبر هذا المقطع، معربة عن شكرها لتفهمهم للإزعاج الناتج عن إنجاز الأشغال المتعلقة بهذا المشروع المهم، الذي سيمنح للجهة محورا طرقيا بمستوى عال للخدمة.

وأكدت أنها ستبقى رهن إشارة مستعملي الطريق لتزويدهم بكافة المعلومات وذلك عبر الاتصال مباشرة على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17