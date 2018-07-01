في أول رد.. حامي الدين يتهم إخوانه المسؤولين على موقع البيجيدي باقتطاع جزء من مداخلته والإبقاء على '' الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم والتطور والتنمية'' ﻿

في أول رد له حول الضجة التي أثارها بتصريحه الأخير عن الملكية،اتهم القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المسؤولين عن الموقع الرسمي للحزب، بكونهم اقتطعوا جزءا من كلمته التي ألقاها

شوف تيفي:جمال الديابي

في أول رد له حول الضجة التي أثارها بتصريحه الأخير عن الملكية،اتهم القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المسؤولين عن الموقع الرسمي للحزب، بكونهم اقتطعوا جزءا من كلمته التي ألقاها في الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي لحزبه، التي أقيمت الأسبوع الماضي بالخميسات.

و قال حامي بنبرة غاضبة في تصريح هاتفي لـ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء 11 يوليوز، بعد أن رفض تقديم أي توضيح بخصوص مضمون مداخلته :'' أولا، أنا لم أنشر أي شيء من تلك الكلمة، ثانيا: لم يتم نشر مداخلتي كاملة بالموقع، ويجب مساءلة الذين نشروا ذلك المقطع''.

وفي ذات الصدد فالفيديو المقتطع الذي تم نشره بالموقع الرسمي لحزب البيجيدي، والذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه على لسان حامي الدين أن: '' الملكية بشكلها الحالي، معيقة للتقدم والتطور والتنمية''،وأن الملكية ''هي مؤسسة مركزية في الحياة السياسية، لكن هذا لا يعني أن الشكل الذي يتخذه النظام الملكي الحالي مفيد للديمقراطية وللحياة السياسية بالبلاد''.