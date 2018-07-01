بالفيديو..اعتقال رجل الدين التركي الشهير اللي كيرقص مع نساء عاريات والقضية فيها الاعتداء الجنسي على أطفال ﻿

اعتقل الأمن التركي، يومه الأربعاء 11 يوليوز، ''عدنان أوكتار'' رجل الدين المثير للجدل، في إطار عملية أمنية انطلقت فجر اليوم الأربعاء، في 4 ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية

"شوف تيفي"



اعتقل الأمن التركي، يومه الأربعاء 11 يوليوز، "عدنان أوكتار" رجل الدين المثير للجدل، في إطار عملية أمنية انطلقت فجر اليوم الأربعاء، في 4 ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية جاء ذلك في إطار إصدار النيابة العامة بإسطنبول مذكرة توقيف بحق "أوكتار" المعروف باسم "هارون يحيى"، والعشرات من أتباعه، نتيجة تحقيقات أجرتها حول اتهامات مختلفة يواجهونها.

وأوضحت الوكالة أن من بين الاتهامات التي يواجهها الرجل وأتباعه، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري، واستغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم "عدنان أوكتار".

وابرز "الأناضول" أن الفرق ألقت القبض على أوكتار أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.