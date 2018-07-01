فيديو يشعل الفيسبوك..شوفو شنو وقع للبطل العالمي بدر هاري بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 11 يوليوز2018، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاصرة العشرات من المعجبين للبطل العالمي بدر هاري بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة خلال قيادته

"شوف تيفي":



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء 11 يوليوز2018، مقطع فيديو، يظهر لحظة محاصرة العشرات من المعجبين للبطل العالمي بدر هاري بشاطئ المهدية بمدينة القنيطرة خلال قيادته لدراجة سريعة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت عشية أمس الثلاثاء، حيث تجمع العشرات من العجبين حول بدر هاري لالتقاط صور تذكراية، موضحين أن البطل العالمي سمح للمعجبين بالالتفاف حوله والتقاط الصور.

تجدر الإشارة إلى أن البطل العالمي بدر هاري، عاد مؤخرا، إلى أرض الوطن مباشرة عقب فوزه في نزاله الأول والذي خاضه مباشرة بعد مغادرته أسوار السجن بهولندا.