 11ألف و 245 مترشح يجتازون الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ﻿
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11ألف و 245 مترشح يجتازون الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 10:38 11ألف و 245 مترشح يجتازون الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة | مجتمع
11ألف و 245 مترشح يجتازون الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة
انطلقت الإمتحانات الخاصة بنيل شهادة الباكالوريا في دورتها الإستدراكية يوم أمس الثلاثاء 10 يوليوز بجهة سوس ماسة كغيرها من جهات المملكة، وأشرف ''محمد جاي منصوري'' بصفته مدير الأكاديمية الجهوية للتربية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

انطلقت الإمتحانات الخاصة بنيل شهادة الباكالوريا في دورتها الإستدراكية يوم أمس الثلاثاء 10 يوليوز بجهة سوس ماسة كغيرها من جهات المملكة، وأشرف "محمد جاي منصوري" بصفته مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رفقة وفد رسمي على انطلاقتها، ووقف عن كتب على ظروف سير إجراء هذا الاستحقاق الوطني بمجموعة من مراكز إجراء الإمتحانات.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة البكالوريا بجهة سوس ماسة بلغ ما مجموعه 11 ألفا و245 مترشحا(ة)، منهم 9 آلاف 498 مترشحا(ة) ممدرسا(ة) و 1747 من المترشحين الأحرار.

ويجري هذا الاستحقاق الوطني أيام الثلاثاء 10 والأربعاء 11 والخميس 12 يوليوز 2018 بمراكز المديريات الست (06) بالجهة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الإستحقاق الوطني يجتازه بحسب توزيع المترشحات والمترشحين على المسالك والشعب حوالي 4 ألاف و 485 مترشحا(ة) بشعبة العلوم التجريبية، و 4 آلاف و274 مترشحا(ة) بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية، و479 مترشحا(ة) بشعبة علوم الاقتصاد والتدبير، و85 مترشحا (ة) بشعبة العلوم الرياضية، و 63 مترشحا (ة) بشعبة العلوم والتكنولوجيات، و 54 مترشحا (ة) بشعبة التعليم الأصيل، و51 مترشحا بشعبة الخدمات و07 مترشحين (ة) بشعبة الفنون التطبيقية.

هذا، وعبأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة كل مواردها البشرية والتنظيمية والمالية من أجل إنجاح محطة هذا الاجراء حتى يمر في ظروف جيدة يطبعها مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير 11 ألف 245 مترشح اجتيار امتحانات الباكالوريا الدورة الإستدراكية جهة سوس ماسة

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