 شفشاون تحطم الأرقام القياسية في حالات الانتحار..سيدة عازبة تنهي حياتها بطريقة بشعةش ﻿
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شفشاون تحطم الأرقام القياسية في حالات الانتحار..سيدة عازبة تنهي حياتها بطريقة بشعةش

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 10:19 شفشاون تحطم الأرقام القياسية في حالات الانتحار..سيدة عازبة تنهي حياتها بطريقة بشعةش | حوادث و حقوق
شفشاون تحطم الأرقام القياسية في حالات الانتحار..سيدة عازبة تنهي حياتها بطريقة بشعةش
مرة أخرى، شهد إقليم شفشاون حالة انتحار أخرى خلال السنة الجارية، والتي هزت دوار أمهارشن، حيث أقدمت سيدة في عقدها الرابع على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

مرة أخرى، شهد إقليم شفشاون حالة انتحار أخرى خلال السنة الجارية، والتي هزت دوار أمهارشن، حيث أقدمت سيدة في عقدها الرابع على الانتحار شنقا داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بسيدة عازبة في عقدها الرابع، كانت تعاني في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية حادة، أقدمت على الانتحار شنقا داخل منزل الأسرة بواسطة حبل.

وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي شفشاون لإخضاعها للتشريح الطبي.

وعلاقة بهذه الحالة، أكد مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" أن شفشاون، حطمت الأرقام القياسية في حالات الانتحار، مشيرا إلى أن حالة انتحار السيدة تعتبر الحالة رقم 19 منذ بداية العام الجاري.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دوار السلطات المحلية جثة الهالكة عازبة

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