بدم بارد هكذا قتل قاصر شاب بمدينة بن حمد ضواحي سطات في جلسة خمرية ﻿

في جديد الجريمة التي هزت مدينة ابن حمد ''مزاب'' ضواحي مدينة سطات، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فصول هذه الجريمة البشعة، جرت مغرب مساء أمس الثلاثاء 10 يوليوز، وبالتحديد بدوار بوحولة، وراح ضحيتها شاب

"شوف تيفي"

في جديد الجريمة التي هزت مدينة ابن حمد "مزاب" ضواحي مدينة سطات، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فصول هذه الجريمة البشعة، جرت مغرب مساء أمس الثلاثاء 10 يوليوز، وبالتحديد بدوار بوحولة، وراح ضحيتها شاب يبلغ من العمر قيد حياته 23 سنة، ينحدر من مدينة أكادير.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة أن الشاب الضحية والذي حل بدوار بوحولة لزيارة أسرته، عثر عليه في البداية مرميا على قارعة الطريق جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء، نتيجة تعرضه للعديد من الطعنات، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، مكن من الوصول إلى هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بصديق الضحية البالغ من العمر 17 سنة، الذي يشتبه في تورطه في ارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلاف بينه وبين الهالك.

وأكد ذات المصدر إلى أن الموقوف وبعد التحقيق الأولي معه، كشف عن العديد من المعطيات الخاصة بالجريمة، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، قبل إحالته يوم غد الخميس على الوكيل العام باستئنافية مدينة سطات، في حين تم وضع جثة الضحية بمستودع الأموات بسطات لإخضاعها للتشريح الطبي.