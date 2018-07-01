عاجل..بالموازاة مع كأس العالم: فرض حالة الطوارئ بروسيا ﻿

أفادت وكالة الأنباء الروسية ''إنترفاكس'' ،يومه الأربعاء، أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص في مدينة تشيتا الروسية ،بسبب الفيضانات بمناطق إقليم ''زابايكاليه الروسية

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أفادت وكالة الأنباء الروسية ''إنترفاكس'' ،يومه الأربعاء، أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف شخص في مدينة تشيتا الروسية ،بسبب الفيضانات بمناطق إقليم ''زابايكاليه الروسية

وحسب الوكالة ،فقد أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن ثمان مناطق سكنية في خمس بلديات من مكونات إقليم ''زابايكاليه''، تقع في منطقة الفيضانات.

يشار الى أن منطقة ''زابايكاليه'' تتعرض للفيضانات منذ الأحد الماضي ، حيث ارتفع منسوب مياه الأودية وسريانها ودمرت الجسور، وعطلت حركة السير على الطرق، بالإضافة إلى حالات انقطاع التيار الكهربائي، وقررت السلطات فرض حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة .

وحسب المصدر ،تعد هذه الفيضانات الأقوى على نهر تشيتا، منذ سنة 1936.