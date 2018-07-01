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رجال الحموشي يطيحون بشخص متورط في هتك عرض قاصر بطنجة

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 08:43 رجال الحموشي يطيحون بشخص متورط في هتك عرض قاصر بطنجة | مجتمع
رجال الحموشي يطيحون بشخص متورط في هتك عرض قاصر بطنجة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء10 يوليوز 2018، من إيقاف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث من الدرك الملكي، نظرا للاشتباه في تورطه في السرقة وهتك عرض فتاة قاصر.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء10 يوليوز 2018، من إيقاف شخص صدرت في حقه مذكرة بحث من الدرك الملكي، نظرا للاشتباه في تورطه في السرقة وهتك عرض فتاة قاصر.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية من إحدى الضحايا تفيد بتواجد المعني بالأمر بالقرب من حي أيبيريا، لتتبع خطواته وتتمكن من محاصرته وإيقافه خلال قيادته لسيارة خفيفة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوف تم اقتياده لولاية أمن طنجة، حيث جرى تسليمه لعناصر الشرطة القضائية وإبلاغ الدرك الملكي بعملية إيقافه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بإشراف من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي طنجة قاصر الحراسة النظرية الضحايا هتك عرض

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