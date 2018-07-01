الحرارة تصل ل 47 درجة والصهد بزاف بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس عامة حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن يكون الطقس عامة حارا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية والسهول الواقعة غرب الأطلس إضافة إلى منطقة سوس.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية، فضلا عن نمو سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط . و ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة طيلة النهار بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بجنوب المملكة، وضعيفة إلى معتدلة شمالية عموما بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و27 درجة بمنطقة سوس والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و47 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 26 و31 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 35 و41 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز وما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.