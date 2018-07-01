الفيسبوك يقود لاعتقال شخص عرض مواطن للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بأيت ملول ﻿

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أن مصالحها الأمنية بمفوضية الشرطة بأيت ملول تفاعلت بشكل إيجابي وجدي مع شريط فيديو جرى تداوله على شبكة الأنترنيت يظهر

شوف تيفي:أحمد الهلالي



كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه أن مصالحها الأمنية بمفوضية الشرطة بأيت ملول تفاعلت بشكل إيجابي وجدي مع شريط فيديو جرى تداوله على شبكة الأنترنيت يظهر شخصين يقومان بتعريض أحد المواطنين لعملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتم توقيف واحد من المشتبه فيهم في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين.



وأكدت ذات البلاغ أن الموقوف يبلغ من العمر 29 سنة ومن ذوي السوابق العدلية وتمت عملية توقيفه بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن التابعة لمفوضية أيت ملول فور ظهور شريط الفيديو الذي يوثق عملية سرقة جرت أطوارها يوم الأحد 08 يوليوز، ولم يتقدم ضحيتها بشكاية في الموضوع، إذ أخضع الفيديو للخبرة التقنية والعلمية التي أفضت إلى التعرف على هوية المشتبه فيهما، وأوقف أحدهما على الفور، فيما لازالت الأبحاث جارية عن شريكه الذي ما يزال في حالة فرار.



وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات الحادث في الوقت الذي يجري فيه البحث عن زميله لتوقيفه هو الآخر وتقديمه للعدالة بتهمة السرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.