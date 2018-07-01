صعقة كهربائية تودي بحياة عامل بناء وترسل آخر للمستعجلات بأورير أكادير ﻿

لقي عامل بناء مصرعه قبل قليل وأصيب زميل له بجروح جد خطيرة، وذلك إثر صعقة كهربائية أصيبا بها أثناء اشتغالهما داخل ورش للبناء بأحد المنازل الكائنة بحي ''أيت سوال'' بتامراغت التابع لجماعة أورير عمالة

شوف تيفي:أكادير

لقي عامل بناء مصرعه قبل قليل وأصيب زميل له بجروح جد خطيرة، وذلك إثر صعقة كهربائية أصيبا بها أثناء اشتغالهما داخل ورش للبناء بأحد المنازل الكائنة بحي ''أيت سوال'' بتامراغت التابع لجماعة أورير عمالة أكادير إداوتنان.

وحسب مصدر خاص فالعاملين كانا يقومان بعملهما المعتاد ولم ينتبها لوجود سلك كهربائي عاري ليلمسه وهو ما جعلهما يصابان بصعقة كهربائية أودت بحياة واحد منهما فيما نقل الآخر في حالة جد حرجة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإسعافه.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي لعين المكان وتمت فتحت تحقيق حول حيثيات وملابسات الحادث في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات.