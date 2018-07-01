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تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 02:50 تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار | بوليتيك
تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس، قررت يومه الثلاثاء 10 يوليوز، عزل رئيس المجلس الجماعي لمنطقة تيسة التابعة لإقليم تاونات، وذلك بعد أيام من إيقافه عن مزوالة مهامه كرئيس

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الإدارية بمدينة فاس، قررت يومه الثلاثاء 10 يوليوز، عزل رئيس المجلس الجماعي لمنطقة تيسة التابعة لإقليم تاونات، وذلك بعد أيام من إيقافه عن مزوالة مهامه كرئيس لجماعة المنطقة المذكورة.

وأوضح المصدر ذاته أن ''ع'' رئيس الجماعة المعزول، تم إيقافه عن مزوالة مهامه نهاية شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرئيس الحاصل على شهادة الهندسة، تم عزله على خلفية تقرير لجنة تفتيش كشفت وجود سوء تسيير وتدبير لمنطقة ''تيسة''.

ونفى ذات المصدر أن يكون قرار عزل رئيس جماعة تيسة، جاء بسبب وقوع اختلالات أو تجاوزات في تشييد مرفق عمومي عبارة عن ''مسبح''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رئيس الجماعة تيسة تاونات المحكمة الإدارية

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