 فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة ''طيماكس'' تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية ﻿
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المغرب الذي نريد...!

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة ''طيماكس'' تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 02:39 فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة طيماكس تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية | مجتمع
فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة ''طيماكس'' تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2018، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام شخص بالكشف عن تفاصيل خطيرة، بخصوص قيام عصابة تتوفر على دراجات نارية من نوع ''طيماكس''

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2018، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام شخص بالكشف عن تفاصيل خطيرة، بخصوص قيام عصابة تتوفر على دراجات نارية من نوع ''طيماكس'' باعتراض سبيل الأبرياء على مستوى قنطرة واد المالح بمدينة المحمدية.

وأوضح مصور الفيديو بعدسة هاتفه النقال، أن العصابة، هاجمت ثلاث سيارات بالقرب من غابة الواد المالح بمدينة المحمدية في وقت متأخر من الليل، ما دفع بأصحابها إلى تقديم شكاية للمصالح الأمنية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد عن غضبهم الشديد من قيام هؤلاء المنحرفين بالاعتداء على الأبرياء، مطالبين المصالح الأمنية بالتحرك الفوري واعتقال أفراد هذه العصابة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيديو العصابة المحمدية سيارات قنطرة واد المالح

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