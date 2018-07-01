اعتقال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بطنجة متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإسبانيا ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة نهاية الأسبوع المنصرم، مواطنا من دولة إفريقية جنوب الصحراء، كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، وذلك للاشتباه في

''شوف تيفي''

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة نهاية الأسبوع المنصرم، مواطنا من دولة إفريقية جنوب الصحراء، كان مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت السلطات القضائية الاسبانية تلاحق المشتبه فيه منذ شهر يونيو المنصرم بموجب أمر دولي بإلقاء القبض، وذلك لارتباطه بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار بالبشر عن طريق تهريب واستغلال فتيات في الدعارة انطلاقا من عدة دول إفريقية في اتجاه أوروبا.

وأوضح المصدر ذاته، بأن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أوقفت في أواخر سنة 2016 ثلاثة مواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أحدهم كان هو العقل المدبر والمشتبه به الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، وذلك قبل أن تقوم بترحيلهم إلى إسبانيا في إطار مسطرة تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن توقيف المشتبه فيه الأخير وباقي أعضاء هذه الشبكة الإجرامية، يندرج في إطار تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي مع الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول، وتحديدا إسبانيا التي يرتبط معها المغرب بعلاقات متينة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، كما أنه يؤشر على مدى انخراط مصالح الأمن المغربية في الجهود الدولية لمكافحة مختلف صور جريمة الاتجار بالبشر.