جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب ﻿

ألقت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، القبض على جنديين بالمحطة الطرقية بعد ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهما حقيبة مسافر قدم للتو على متن الحافلة الرابطة بين أكادير ومراكش.

شوف تيفي

ألقت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، القبض على جنديين بالمحطة الطرقية بعد ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهما حقيبة مسافر قدم للتو على متن الحافلة الرابطة بين أكادير ومراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم غد الأربعاء، أن شاب تقدم لمدير المحطة الطرقية بمراكش طالبا النجدة والتدخل لإسترجاع حقيبة سفره التي تحتوي بعض متعلقاته وشهاداته الدراسية ضمنها شهادة ماستر، قائلا، أن شخصين سرقا حقيبة سفره .

وأمام هذا الأمر، سارع مسؤول المحطة الطرقية بالإستنجاد بعناصر القوة المساعدة وممثل السلطة المحلية العاملين بالموقع قبل أن يشير إلى سائق الحافلة بإغلاق جميع الأبواب، ليتم تحديد هوية السارقين ليتبين أنهما جنديان ينتميان لسلك القوات المسلحة وأنهما استغلا توقف الحافلة وقاما بسرقة حقيبه السفر الخاصة بالضحية والتي تحتوي بالإضافة إلى الملابس وبعض المتعلقات الشخصية شهادات عليا.

وفور القبض على المعنيين بالأمر، تمت إحالتهما على الدائرة الأمنية 22 بعد أن تشبث الضحية بحقه في متابعتهما أمام القضاء جزاء ما اقترفاه في حقه.