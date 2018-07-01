 جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار | بوليتيك

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار

بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية..منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات المنافسة بقطاع المحروقات | اقتصاد

بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية..منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة طيماكس تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية | مجتمع

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة ''طيماكس'' تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية

اعتقال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بطنجة متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإسبانيا | مجتمع

اعتقال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بطنجة متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإسبانيا

جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب | بوليتيك

جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب

بالصورة..بعد تحرير الشواطئ..جماعة بالمحمدية تحدد الأسعار بجميع المناطق | مجتمع

بالصورة..بعد تحرير الشواطئ..جماعة بالمحمدية تحدد الأسعار بجميع المناطق

مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء | بوليتيك

مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء | مجتمع

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون | مجتمع

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون

المغرب الذي نريد...!

جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 02:27 جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب | بوليتيك
جنديان في قبضة أمن مراكش لهذا السبب
ألقت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، القبض على جنديين بالمحطة الطرقية بعد ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهما حقيبة مسافر قدم للتو على متن الحافلة الرابطة بين أكادير ومراكش.

شوف تيفي

ألقت العناصر الأمنية بمدينة مراكش، القبض على جنديين بالمحطة الطرقية بعد ضبطهما متلبسين بالجرم المشهود وبحوزتهما حقيبة مسافر قدم للتو على متن الحافلة الرابطة بين أكادير ومراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم غد الأربعاء، أن شاب تقدم لمدير المحطة الطرقية بمراكش طالبا النجدة والتدخل لإسترجاع حقيبة سفره التي تحتوي بعض متعلقاته وشهاداته الدراسية ضمنها شهادة ماستر، قائلا، أن شخصين سرقا حقيبة سفره .

وأمام هذا الأمر، سارع مسؤول المحطة الطرقية بالإستنجاد بعناصر القوة المساعدة وممثل السلطة المحلية العاملين بالموقع قبل أن يشير إلى سائق الحافلة بإغلاق جميع الأبواب، ليتم تحديد هوية السارقين ليتبين أنهما جنديان ينتميان لسلك القوات المسلحة وأنهما استغلا توقف الحافلة وقاما بسرقة حقيبه السفر الخاصة بالضحية والتي تحتوي بالإضافة إلى الملابس وبعض المتعلقات الشخصية شهادات عليا.

وفور القبض على المعنيين بالأمر، تمت إحالتهما على الدائرة الأمنية 22 بعد أن تشبث الضحية بحقه في متابعتهما أمام القضاء جزاء ما اقترفاه في حقه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي جنديان شوف تيفي المغرب سرقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار | بوليتيك

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار

مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء | بوليتيك

مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء

مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل أفتاتي بالأمانة العامة للعدالة والتنمية | بوليتيك

مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل ''أفتاتي'' بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

نصر جديد في قضية الصحراء المغربية والعواصم الكبرى تؤيد الحكم الذاتي | بوليتيك

نصر جديد في قضية الصحراء المغربية والعواصم الكبرى تؤيد الحكم الذاتي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو حصــري من حفل زفاف النجم بديع أووك قبل التحاقه بالوداد..اللاعب محيح بالشطيح هو ومراتو | بــووز
منذ 11 دقيقة

فيديو حصــري من حفل زفاف النجم بديع أووك قبل التحاقه بالوداد..اللاعب محيح بالشطيح هو ومراتو

برلماني عن البام يحمل المسؤولية للحكومة حول ارتفاع أثمنة المحروقات و انعكاس ذلك على المستهلك المغربي | خارج البلاطو

برلماني عن البام يحمل المسؤولية للحكومة حول ارتفاع أثمنة المحروقات و انعكاس ذلك على المستهلك المغربي

بوانو..الشركات ربحات من الدعم على المحروقات ولكن القفة الغدائية للمواطن تضررات بشكل كبير | خارج البلاطو

بوانو..الشركات ربحات من الدعم على المحروقات ولكن القفة الغدائية للمواطن تضررات بشكل كبير

البرلماني عمر بلافريج..بغينا الحكومة ترجع 17 المليار درهم | خارج البلاطو

البرلماني عمر بلافريج..بغينا الحكومة ترجع 17 المليار درهم

﻿

آخر المستجدات

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار | بوليتيك
منذ 35 دقيقة

تنفيذا لربط المسؤولية بالمحاسبة..عزل رئيس جماعة بتاونات وهاشنو دار

بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية..منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات المنافسة بقطاع المحروقات | اقتصاد

بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية..منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة طيماكس تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية | مجتمع

فيديو جد خطير..حضيو راسكم: عصابة ''طيماكس'' تعترض سبيل أبرياء بالمحمدية

اعتقال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بطنجة متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإسبانيا | مجتمع

اعتقال مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بطنجة متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي بإسبانيا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.