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بالصورة..بعد تحرير الشواطئ..جماعة بالمحمدية تحدد الأسعار بجميع المناطق

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 02:12 بالصورة..بعد تحرير الشواطئ..جماعة بالمحمدية تحدد الأسعار بجميع المناطق | مجتمع
بالصورة..بعد تحرير الشواطئ..جماعة بالمحمدية تحدد الأسعار بجميع المناطق
انطلقت يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2018، بمدينة المحمدية،عملية وضع العلامات المحددة لمجانية الشواطئ بعاصمة الزهور، وأيضا المحددة لتسعيرة وقوف السيارات والدرجات النارية بجميع المناطق التابعة لتراب

''شوف تيفي''

انطلقت يومه الثلاثاء 10 يوليوز 2018، بمدينة المحمدية،عملية وضع العلامات المحددة لمجانية الشواطئ بعاصمة الزهور، وأيضا المحددة لتسعيرة وقوف السيارات والدرجات النارية بجميع المناطق التابعة لتراب جماعة المحمدية.

ونشرت جماعة المحمدية، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور الخاصة بعملية وضع العلامات والتي تؤكد أن جميع شواطئ المدينة مجانية، وأن سعر ركن السيارات بهذه الشواطئ لا يتجاوز درهمين.

وعبر أبناء مدينة الزهور في تفاعلهم مع صفحة الجماعة عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة التي ستضع حدا لتصرفات أفراد منتمين لما يسمى بـ ''مافيات الرمال''، الذين يستغلون فصل الصيف من خلال فرض مبالغ مالية على الراغبين في الاستجمام بالشواطئ، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار ركن السيارات التي تصل لأكثر من 10 دراهم.

‫شوف تيفي

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