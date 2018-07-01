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مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 02:02 مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء | بوليتيك
مستشار ينصب على مستثمر يهودي في أزيد من مليار ونصف بالبيضاء
استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لأزيد من ثلاث ساعات أمس الإثنين إلى مستثمر يهودي مغربي تعرض إلى عملية نصب واحتيال محبكة من قبل خمسة عناصر إجرامية يتزعمها مستشار سابق

شوف تيفي

استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لأزيد من ثلاث ساعات أمس الإثنين إلى مستثمر يهودي مغربي تعرض إلى عملية نصب واحتيال محبكة من قبل خمسة عناصر إجرامية يتزعمها مستشار سابق بغرفة الفلاحة والذي يقبع حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني عين السبع فيما شركاءه الأربعة يوجدون في حالة فرار.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن العصابة عرضت على المستثمر اليهودي اقتناء عقار بمنطقة اولاد صالح بقيمة 250 مليون سنتيم حولها لهم عن طريق شيك بنكي.

وبعد نجاح العملية الأولى، عرض أفراد العصابة على الضحيةاقتناء 16 هكتار على الشريط البحري بمنطقة المنصورية بالمحمدية، ثمن البيع حدد في 5 مليارات تسلم منها أفراد العصابة مليار و300 مليون سنتيم عن طريق عدل تابع لمحكمة الاستئناف بمراكش في انتظار تسوية الوضعية القانونية للعقار باعتباره يدخل ضمن أملاك الدولة.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن اليهودي وبعد التحريات اكتشف أن العقارين اللذين اقتناهما سبق وأن بيعا لثلاثة أشخاص من قبل نفس البائع، ليطالبهم باسترجاع شيكاته مقابل التنازل عن تقديم شكاية، إلا أنه وجد هاته الشيكات بدون مؤونة.

 

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