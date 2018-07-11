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الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 00:36 الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون | مجتمع
الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون
في واقعة جد غريبة، قام الشاب سارق قبعة المغني الشاب أمينوكس من فوق رأسه بمهرجان تيميتار في نسخته الأخيرة، (قام) بعرض القبعة المسروقة أمام الكاميرات بموقع أفيتو لبيعها.

 شوف تيفي

 في واقعة جد غريبة، قام الشاب سارق قبعة المغني الشاب أمينوكس من فوق رأسه بمهرجان تيميتار في نسخته الأخيرة، (قام) بعرض القبعة المسروقة أمام الكاميرات بموقع أفيتو لبيعها.

 وأرفق الشاب صورة القبعة بتعليق كتب فيه « غانجيبها غانجيبها وهانا جبتها.. كاسكيط أمينوكس-تيميتار ».

 ولم يتوقف الشاب عن هذا الحد، بل طالب بمبلغ مالي كبير مقابل بيع قبعة صاحب أغنية « ماشي بحالهم » قُدر بـ 35.000 ألف درهم.

 وكانت كاميرا شوف تيفي، قد التقطت خلال حفل تيميتار الذي جرت فعالياته بمدينة أكادير، اللحظة التي أقدم فيها الشاب على سرقة القبعة من أمينوكس وسط دهشة الفنان و الحاضرين.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي ثقافة وفنون قبعة أمينكوس

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