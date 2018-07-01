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حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي

بتاريــخ : 11 يوليوز 2018 / 00:27 حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي | مجتمع
حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي
أسفرت إجراءات المراقبة المكثفة التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برسم الامتحانات الداخلية لمفتشي الشرطة، التي نظمت يوم الأحد 8 يوليوز الجاري، عن رصد أربع حالات للغش تمثلت في محاولة

''شوف تيفي''

أسفرت إجراءات المراقبة المكثفة التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني برسم الامتحانات الداخلية لمفتشي الشرطة، التي نظمت يوم الأحد 8 يوليوز الجاري، عن رصد أربع حالات للغش تمثلت في محاولة استعمال الهاتف المحمول للحصول على أجوبة الاختبار.

ووفق مصدر أمني، فإن المرشحين الأربعة، وهم برتبة حراس أمن، تم إقصاؤهم تلقائيا من الامتحانات مع إحالة ملفاتهم على النيابات العامة المختصة للبت قضائيا في الأفعال المنسوبة إليهم، بينما أنجزت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ملفات تأديبية في حقهم، كما فتحت أيضا أبحاثا إدارية للتحقق من إمكانية وجود أي تقاعس محتمل من جانب المكلفين بالحراسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد نظمت يوم الأحد المنصرم المباراة الداخلية لمفتشي الشرطة، والتي تقدم لاجتيازها 1608 موظفا برتبة حارس أمن، موزعين على 13 مركزا للامتحان في مجموع التراب الوطني، مبرزا أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أعلنت، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، عن اعتماد ميثاق جديد للتوظيف الشرطي من بين أولوياته ''القطع النهائي مع جميع مظاهر الغش في الامتحانات، وكذا ترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية في حق جميع المخالفين''.

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