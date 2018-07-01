جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه ﻿

شهدت قنطرة واد المالح بمدينة مارتيل، صباح يومه الثلاثاء 10 يوليوز، وقوع حادثة سير مميتة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، بينما أصيب مرافقها بجروح جد خطيرة، عقب سقوط الدراجة النارية التي كانا على

"شوف تيفي"

شهدت قنطرة واد المالح بمدينة مارتيل، صباح يومه الثلاثاء 10 يوليوز، وقوع حادثة سير مميتة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، بينما أصيب مرافقها بجروح جد خطيرة، عقب سقوط الدراجة النارية التي كانا على متنها.

وحسب مصادر محلية فإن السرعة المفرطة من المحتمل أن تكون سببا في وقوع الحادث المروع، الذي خلف وفاة الشابة، وبتر قدم مرافقها سائق الدراجة النارية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشابة لفظت أنفساها مباشرة بعد وصولها إلى مستشفى سانية الرمل، مشيرة إلى أن الشاب تلقى الإسعافات الضرورية، نظرا لخطورة حالته.