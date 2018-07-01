 تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء | مجتمع

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون | مجتمع

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون

حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي | مجتمع

حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه | حوادث و حقوق

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه

تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة | حوادث و حقوق

تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة

قبل عيد الأضحى.. هذا ما قررته وزارة الداخلية لمواجهة تعفن الأضاحي | مجتمع

قبل عيد الأضحى.. هذا ما قررته وزارة الداخلية لمواجهة تعفن الأضاحي

عاجــــل: جلسة خمرية بابن أحمد تتحول لجريمة قتل وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجــــل: جلسة خمرية بابن أحمد تتحول لجريمة قتل وهذه التفاصيل

وفاة طفل بلسعة عقرب تنذر بخروج ساكنة شيشاوة للاحتجاج والمطالبة بتوفير أمصال السموم | حوادث و حقوق

وفاة طفل بلسعة عقرب تنذر بخروج ساكنة شيشاوة للاحتجاج والمطالبة بتوفير أمصال السموم

مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل أفتاتي بالأمانة العامة للعدالة والتنمية | بوليتيك

مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل ''أفتاتي'' بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

المغرب الذي نريد...!

تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 23:32 تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة | حوادث و حقوق
تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن محكمة الإستئناف بمدينة مراكش قررت اليوم الثلاثاء تبرئة زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع الذي تم اختطافه من داخل مستشفى ابن طفيل.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن محكمة الإستئناف بمدينة مراكش قررت اليوم الثلاثاء تبرئة زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع الذي تم اختطافه من داخل مستشفى ابن طفيل.

وأضافت مصادرنا أن محكمة الإستئناف أيدت الأحكام الصادرة من قبل، إلا أنه تقرر تبرئة الزوج بعدما حُكم عليه بـ 5 سنوات نافذة.

وكانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت بالسجن النافذ في حق المتورط الرئيسي وهو الطبيب لمدة 10 سنوات، والسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل واحدة، في حق السيدة التي تورطت في شراء الرضيع من الطبيب وفي حق والدتها وكذا سائقها.

جدير بالذكر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إعادة الرضيع إلى أحضان والدته ''سميرة'' بمستشفى ابن طفيل، مباشرة بعد إيقاف الطبيب الخاطف وثلاثة أشخاص آخرين بمراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي مراكش اختطاف رضيع أحكام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه | حوادث و حقوق

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه

عاجــــل: جلسة خمرية بابن أحمد تتحول لجريمة قتل وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجــــل: جلسة خمرية بابن أحمد تتحول لجريمة قتل وهذه التفاصيل

وفاة طفل بلسعة عقرب تنذر بخروج ساكنة شيشاوة للاحتجاج والمطالبة بتوفير أمصال السموم | حوادث و حقوق

وفاة طفل بلسعة عقرب تنذر بخروج ساكنة شيشاوة للاحتجاج والمطالبة بتوفير أمصال السموم

بالفيديو..مضاربة خايبة أمام ملهى ليلي بأكادير ومطالب بوضع حد لمظاهر التسيب بالمدينة | حوادث و حقوق

بالفيديو..مضاربة خايبة أمام ملهى ليلي بأكادير ومطالب بوضع حد لمظاهر التسيب بالمدينة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البرلماني عمر بلافريج..بغينا الحكومة ترجع 17 المليار درهم | خارج البلاطو
منذ 20 دقيقة

البرلماني عمر بلافريج..بغينا الحكومة ترجع 17 المليار درهم

الوزير يتيم في قلب زوبعة التعدد بعدما أغرم بمدلكة رجليه تصغره بـ40 سنا | شوف الصحافة

الوزير يتيم في قلب زوبعة التعدد بعدما أغرم بمدلكة رجليه تصغره بـ40 سنا

حصــري وبالفيديو..الناصيري يكشف حقيقة توقيع الوداد لوليام جيبور | بــووز

حصــري وبالفيديو..الناصيري يكشف حقيقة توقيع الوداد لوليام جيبور

بالفيديو.. بعد اغنيتها الاخيرة.. معجب خليجي يهدي الفنانة اهام قروي سيارة فاخرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. بعد اغنيتها الاخيرة.. معجب خليجي يهدي الفنانة اهام قروي سيارة فاخرة

﻿

آخر المستجدات

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء | مجتمع
منذ 46 دقيقة

بداية التشغيل التقني والشروع في مرحلة ما قبل الاستغلال بمشروع القطار الفائق السرعة طنجة - الدار

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون | مجتمع

الشاب اللي شفر لأمينوكس الكاسكيطة من فوق راسو بغا يبيعها فأفيتو ب3 المليون

حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي | مجتمع

حتى البوليس حصلوهم كينقلو فالامتحان..وهذا ما قررته مديرية الحموشي

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه | حوادث و حقوق

جد مؤلم.. حادثة سير مميتة بمارتيل: انقلاب دراجة نارية..الشابة ماتت والشاب تقطعت ليه رجليه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.