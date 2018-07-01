تطورات جديدة في ملف المتابعين في قضية اختطاف رضيع بمراكش وهذا ما تقرر في حق زوج المتهة ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن محكمة الإستئناف بمدينة مراكش قررت اليوم الثلاثاء تبرئة زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع الذي تم اختطافه من داخل مستشفى ابن طفيل.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن محكمة الإستئناف بمدينة مراكش قررت اليوم الثلاثاء تبرئة زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع الذي تم اختطافه من داخل مستشفى ابن طفيل.

وأضافت مصادرنا أن محكمة الإستئناف أيدت الأحكام الصادرة من قبل، إلا أنه تقرر تبرئة الزوج بعدما حُكم عليه بـ 5 سنوات نافذة.

وكانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت بالسجن النافذ في حق المتورط الرئيسي وهو الطبيب لمدة 10 سنوات، والسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل واحدة، في حق السيدة التي تورطت في شراء الرضيع من الطبيب وفي حق والدتها وكذا سائقها.

جدير بالذكر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إعادة الرضيع إلى أحضان والدته ''سميرة'' بمستشفى ابن طفيل، مباشرة بعد إيقاف الطبيب الخاطف وثلاثة أشخاص آخرين بمراكش.