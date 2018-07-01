قبل عيد الأضحى.. هذا ما قررته وزارة الداخلية لمواجهة تعفن الأضاحي ﻿

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعرفها سوق الأدوية البيطرية، من خلال الدعوة إلى لقاء بمقر الوزارة يجمع مهنيين عن الصيادلة والبياطرة، واللذين تقاذفا المسؤولية

"شوف تيفي":

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، دخلت وزارة الداخلية على خط الفوضى التي يعرفها سوق الأدوية البيطرية، من خلال الدعوة إلى لقاء بمقر الوزارة يجمع مهنيين عن الصيادلة والبياطرة، واللذين تقاذفا المسؤولية عن الفوضى التي يعرفها قطاع الأدوية البيطرية والتي أدت إلى تعفن الأضاحي العام الماضي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء 11 يوليوز، فإن هذا اللقاء يأتي بعد لقاء مماثل عقده المهنيون المذكورون بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل مناقشة السبل الكفيلة بالاستعداد لعيد الأضحى شهر غشت المقبل.





