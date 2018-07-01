وفاة طفل بلسعة عقرب تنذر بخروج ساكنة شيشاوة للاحتجاج والمطالبة بتوفير أمصال السموم ﻿

تسود حالة من الإستياء والغضب الشديد أوساط ساكنة منطقة جماعة ''أسيف المال'' التابع لإقليم شيشاوة وذلك عقب وفاة طفل لم يتجاوز بعد سنته الثانية إثر إصابته بلسعة عقرب نهاية الأسبوع المنصرم ولم يجد دواء

شوف تيفي:شيشاوة



تسود حالة من الإستياء والغضب الشديد أوساط ساكنة منطقة جماعة "أسيف المال" التابع لإقليم شيشاوة وذلك عقب وفاة طفل لم يتجاوز بعد سنته الثانية إثر إصابته بلسعة عقرب نهاية الأسبوع المنصرم ولم يجد دواء ينقد حياته.



وحسب مصادر من المنطقة فقد أطلق عدد من النشطاء الفيسبوكيون حملات ونداءات واسعة من أجل النزول للشارع والتنديد بوفاة الطفل، والتنبيه بالوضع الصحي المتردي بالمنطقة وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 18 يوليوز 2018.

وأضافت ذات المصادر، أن الوضع الصحي بعدد من مستشفيات ومستوصفات إقليم شيشاوة يعيش أوضاعا جد مزرية، حيث انعدام أمصال لذغات الأفاعي ولسعات العقارب في كثير منها، الشيء الذي يهدد حياة عدد من المواطنين ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع الموت، مما يستدعي من الوزارة المعنية التدخل العاجل بتوفير الأمصال الكافية حماية لأرواح سكان الإقليم، خصوصا وأن العقارب والأفاعي تشهد تكاثرا مهولا خلال هذه الفترة من كل سنة بفعل ارتفاع دراجة الحرارة.