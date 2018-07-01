 مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل ''أفتاتي'' بالأمانة العامة للعدالة والتنمية ﻿
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مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل ''أفتاتي'' بالأمانة العامة للعدالة والتنمية

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 19:52 مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل أفتاتي بالأمانة العامة للعدالة والتنمية | بوليتيك
مساعي حثيثة لإلحاق القيادي المثير للجدل ''أفتاتي'' بالأمانة العامة للعدالة والتنمية
يحاول عدد من قادة حزب العدالة والتنمية إقناع القيادي المثير للجدل ''عبد العزيز أفتاتي'' للانضمام للأمانة العامة لحزب البيجيدي، حيث تجري مشاورات على أعلى مستوى لتزكية افتاتي كعضو جديد.

شوف تيفي:أحمد الهلالي



يحاول عدد من قادة حزب العدالة والتنمية إقناع القيادي المثير للجدل ''عبد العزيز أفتاتي'' للانضمام للأمانة العامة لحزب البيجيدي، حيث تجري مشاورات على أعلى مستوى لتزكية افتاتي كعضو جديد.

وأكدت مصادر خاصة، أن هناك اسمين آخرين إلى جانب ''أفتاتي'' سيتم إضافتهما داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وذلك بهدف ضخ دماء جديدة بأمانة الحزب.

ويرجح أن يتم استدعاء ''عبد العزيز أفتاتي'' الذي يوجد حاليا في رحلة سفر خارج أرض الوطن للحضور لملتقى شبيبة العدالة والتنمية الذي سينعقد بمدينة الدار البيضاء خلال نهاية هذا الشهر.

وأضافت ذات المصادر، أن مقترح إلحاق ''عبد العزيز أفتاتي'' بالأمانة العامة لقي استحسانا كبيرا وترحيبا من طرف عدد من قادة الحزب، ومسؤولي الهياكل التنظيمية الذين كانوا وراء طرح هذا المقترح.

 

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شوف تيفي المغرب الحاق القيادي المثير للجدل أفتاتي بالأمانة العامة حزب العدالة والتنمية

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