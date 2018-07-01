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بالفيديو..مضاربة خايبة أمام ملهى ليلي بأكادير ومطالب بوضع حد لمظاهر التسيب بالمدينة

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 18:00 بالفيديو..مضاربة خايبة أمام ملهى ليلي بأكادير ومطالب بوضع حد لمظاهر التسيب بالمدينة | حوادث و حقوق
بالفيديو..مضاربة خايبة أمام ملهى ليلي بأكادير ومطالب بوضع حد لمظاهر التسيب بالمدينة
تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية فيديو مثير يظهر شابة ومجموعة من الشبان في عراك أمام أحد الملاهي الليلية المعروفة بمدينة أكادير لأسباب مجهولة.
شوف تيفي:أكادير

تناقلت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية فيديو مثير يظهر شابة ومجموعة من الشبان في عراك أمام أحد الملاهي الليلية المعروفة بمدينة أكادير لأسباب مجهولة.

وأكد مجموعة من المعلقين على هذا الفيديو، أن هذه السلوكات والإنزلاقات تسيء كثيرا لمدينة أكادير، وتكرس لمظاهر التسيب التي بدأت تجتاحها في الآونة الأخيرة بشكل خطير، حيث أضحى الزائر يشاهد مجموعة من الظواهر الشاذة التي تنتشر بعدد من النقط الحيوية، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على سمعة المدينة وبريقها السياحي، الذي بدأ يخفث يوما بعد يوما، على حد تعبير أحد المتفاعلين مع هذا الشريط.
 
ومن جهة أخرى طلب عدد من النشطاء الفيسبوكيون من السلطات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات والتسيب الذي بدأ يلوح بين الفينة والأخرى بشوارع المدينة، لإعادة الإعتبار للمدينة التي يعول عليها كثيرا المغرب لضخ دماء جديدة من العملة الصعبة في ناتجه الداخلي الخام.
 

 

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شوف تيفي المغرب أكادير فيديو عراك فتاة شبان ملهى ليلي معروف مظاهر التسيب

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