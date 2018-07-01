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عاجل.. اعتقال الأستاذ المتهم بفبركة صورة مهينة للمقاطعين بموازين تم نسبها للستاتي

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 17:18 عاجل.. اعتقال الأستاذ المتهم بفبركة صورة مهينة للمقاطعين بموازين تم نسبها للستاتي | ثقافة و فنون
عاجل.. اعتقال الأستاذ المتهم بفبركة صورة مهينة للمقاطعين بموازين تم نسبها للستاتي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بسيدي سليمان،أوقفت يومه الثلاثاء 10 يوليوز،أستاذا لمادة الاجتماعيات، يشتبه في فبركته لصورة تم نشرها على ''الفيسبوك'' ونسبها للفنان عبد العزيز

"شوف تيفي" :

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة بسيدي سليمان،أوقفت يومه الثلاثاء 10 يوليوز،أستاذا لمادة الاجتماعيات، يشتبه في فبركته لصورة تم نشرها على "الفيسبوك" ونسبها للفنان عبد العزيز الستاتي، تحتوي على عبارة مهينة للمقاطعين لمهرجان موازين.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وفور توصلها بشكاية من الستاتي، قامت بالعديد من التحريات والأبحاث، مكنت من تحديد هوية أستاذ الاجتماعيات المشتبه في نشره الصورة المفبركة التي انتشرت بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الفنان يسقط ضحية الإهانة والتشهير.

وأكد ذات المصدر أن الأستاذ الموقوف، عرف خلال بداية حملة المقاطعة بنشر العديد من الأشياء المغلوطة والكاذبة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المصالح الأمنية، استمعت له للكشف عن ظروف وملابسات نشر "الإشاعة" الخطيرة التي مست أحد أشهر فناني الأغنية الشعبية بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان عبد العزيز الستاتي، نشر قبل أيام على حسابه بالفيسبوك، الصورة المفبركة، وأكد لجوءه للقضاء حتى يتم محاسبة المتورط في فبركة الصورة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد العزيز الستاتي مهرجان موازين الاجتماعيات الأغنية الشعبية

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