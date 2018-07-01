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''تدبير قطاع المحروقات'' يفرق التحالف الحكومي و برلمانيون يهاجمون وزراء حكومة العثماني

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 16:00 تدبير قطاع المحروقات يفرق التحالف الحكومي و برلمانيون يهاجمون وزراء حكومة العثماني | بوليتيك
''تدبير قطاع المحروقات'' يفرق التحالف الحكومي و برلمانيون يهاجمون وزراء حكومة العثماني
في ســـابقة من نوعها هاجم رؤساء بعض الفرق بالأغلبية الحكومة ، وزراء حكومتهم، و أبانت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول قطاع المحروقات عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف الحكومي ، وظهر إختلاف كبير بين

شوف تيفي

في ســـابقة من نوعها هاجم رؤساء بعض الفرق بالأغلبية الحكومة ، وزراء حكومتهم، و أبانت المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول قطاع المحروقات عن وجود انشقاقات داخل الائتلاف الحكومي ، وظهر إختلاف كبير بين الأحزاب المشكلة للحكومة حول مجموعة من النقط أهمها تدبير قطاع المحروقات.

وأكد الوزيران ''عبد العزيز الرباح'' و'' لحسن الداودي'' ، خلال الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة ملخص التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول المحروقات، بأن أعضاء الحكومة يشتغلون رغم العراقيل والنقد اللاذع الموجه لهم من قبل أعضاء من داخل الحكومة وأن الأخيرة عازمة على إصدار قرارات عاجلة تهم تسقيف المحروقات .

و أوضح ادريس الأزمي رئيس فريق العدالة والتنمية بأن تقرير المهمة الاستطلاعية للمحروقات كشفت معطيات كافية لكي تتدخل الحكومة في هذا القطاع لصالح المواطنين، من خلال إجراءات معمول بها في عدد من الدول، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة، مدافعا في الوقت نفسه عن قرار التحرير الذي اتخذته الحكومة السابقة، والذي أنقذ في نظره ميزانية الدولة وأوقف تقويما هيكليا جديدا كان يهدد البلاد، واعتبره قرارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه.

وأضـــاف الأزمي بأن عملية بسيطة حول الأرقام المعلنة في التقرير وكيفية حسابها تشير إلى رقم ضخم وهو 7 مليار درهم وليس 17 مليار درهم المتداولة في الصحافة، داعيا الحكومة للقيام بإجراءات عاجلة لوقف الزيادة غير القانونية في هامش الربح الذي يدفعه المواطنون من جيوبهم بل وإستردادها وهو ماوافق عليه لحسن الداودي مؤكدا عن وجود إجراءات قريبة سيتم تفعيلها.

من جهة أخرى ، انتقدت البرلمانية الاتحادية هي الأخرى في كلمتها باسم الفريق الإشتراكي الوزيرالرباح معتبرة بأنها لا تلحظ في الواقع الإجراءات الإجتماعية للحكومة، حيث نفت بشكل مطلق إشارة التقرير الملخص للمهمة الإستطلاعية حول المحروقات للملايير الضخمة التي يتحدث بها بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية المستدامة ..

ودعت رئيسة المجموعة ''عائشة لبلق''، الجميع لتحمل مسؤولياته والبحث عن حلول لتجاوز الإختلالات الحالية في قطاع المحروقات، واعتبرت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في تعقيبها على المهمة الإستطلاعية بأن مشكل قطاع المحروقات سياسي وحله سياسي أيضا وليس تقنيا.

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