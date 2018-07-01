خطــير..بوليسي برتبة ضابط كان سايق سكران وقتل سائق طاكسي و الحموشي يدخل على الخط ﻿

بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها ضابط أمني و راح ضحيتها سائق سيارة أجرة،أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن، بسبب ارتكابه لحادثة سير مميتة

شـــوف تيفي:

بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها ضابط أمني و راح ضحيتها سائق سيارة أجرة،أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن، بسبب ارتكابه لحادثة سير مميتة تحت تأثير حالة السكر.

وحسب ما أكده مصدر أمني يومه الثلاثاء لشوف تيفي، سيبقى قرار توقيف ضابط الأمن المذكور ساري المفعول إلى غاية انتهاء الدعوى العمومية وصدور الحكم النهائي في حقه، حيث من المنتظر أن يتم عرض المعني بالأمر وقتها على المجلس التأديبي ليتسنى تقرير الإجراءات التأديبية اللازمة في مواجهته، يستطرد المصدر الأمني.

وكان الضابط الموقوف عن العمل قد ارتكب حادثة سير بواسطة سيارته الخاصة على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي القنيطرة وسلا، حيث صدم في بادئ الأمر سيارة أجرة من الحجم الكبير، قبل أن يتسبب في الاصطدام بسيارة أجرة ثانية على مستوى مركز سيدي الطيبي، مما تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقيه بإصابات بدنية.

وزاد مصدرنا، أنه بالإضافة إلى الإجراءات القضائية التي باشرتها المصالح المختصة ترابيا، فقد دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط هذه القضية وقررت توقيف المعني بالأمر عن العمل، وذلك في انتظار صدور الحكم القضائي النهائي في حق مرتكب هذه الحادثة.