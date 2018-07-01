تتويج سيارة ''أيونك'' 2018 من هيونداي موتورز ﻿

فاز طراز العام 2018 من السيارة ''أيونك'' من هيونداي موتور بجائزتين رفيعتين مُنحتا خلال حفل خاصٍ لتوزيع الجوائز أقيم على هامش معرض بوسان الدولي للسيارات. وحصدت السيارة المبتكرة التي تأتي بثلاثة نظم

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فاز طراز العام 2018 من السيارة ''أيونك'' من هيونداي موتور بجائزتين رفيعتين مُنحتا خلال حفل خاصٍ لتوزيع الجوائز أقيم على هامش معرض بوسان الدولي للسيارات. وحصدت السيارة المبتكرة التي تأتي بثلاثة نظم كهربائية لقوى الحركة جائزة التفوق الأولى ''سوبريم'' وجائزة ''السيارة الخضراء'' اللتين تمنحهما هيئة جوائز ''أفضل السيارات للمرأة في العالم'' Women’s World Car of the Year.

وأفاد بلاغ صحفي لشركة هيونداي، أن جائزة ''سوبريم''، تعتبر كبرى الجوائز التي تُمنح سنوياً من قبل لجنة مؤلفة من 25 عضواً من النساء الإعلاميات المعروفات في مجال صحافة السيارات بأنحاء العالم، ممن يُدلين بأصواتهنّ في اختيار السيارات الفائزة بفئات جوائز ''أفضل السيارات للمرأة في العالم'' المرموقة ذات الشهرة العالمية.

كما وصفت اللجنة النسوية الطراز ''أيونك'' بـ''السيارة الاستثنائية'' مانحة إياها ''فوزاً لا لبس فيه'' من بين 400 طراز منافس في المسابقة السنوية العالمية. كذلك جرى تكريم السيارة في فئة ''السيارة الخضراء''.

وتُعدّ السيارة ''أيونك'' أول مركبة بيئية في العالم تتيح ثلاثة طرز مبنية على الهيكل نفسه وبنظم مختلفة لقوى الحركة؛ تشمل الطراز الهجين، والطراز الهجين القابل للشحن بالقابس، والطراز الكهربائي بالكامل. ويقدّم نهج هيونداي في تطوير ''أيونك'' تصميماً مُحكماً وقيادة تامة الأركان تدعمها أحدث المزايا والتقنيات في السلامة والراحة، ما يجعل منها خياراً جذاباً لشريحة واسعة من المشترين. وقد عوملت طرز السيارة الثلاثة في عملية التصويت على الجوائز كطراز واحد.