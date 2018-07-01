'' التقاعد'' في صلب اهتمامات صندوق الضمان الإجتماعي ﻿

تنظم المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدي عثمان الحي الحسني، يوم 18 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بالمركب الثقافي مولاي رشيد والمتواجد بشارع العقيد العلام –

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تنظم المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدي عثمان الحي الحسني، يوم 18 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بالمركب الثقافي مولاي رشيد والمتواجد بشارع العقيد العلام – الدار البيضاء، يوما إعلاميا حول التقاعد.

وبهذه المناسبة، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل ساكنة جهة الدار البيضاء البالغين 60 سنة أوأكثر و الذين سبق لهم أن عملوا لدى شركات القطاع الخاص الخاضعة لنظام الضمان الإجتماعي لربط الاتصال بشكل مباشر و في عين المكان بممثلي الصندوق من أجل الاستفسار عن مسارهم المهني ومعاشاتهم المستقبلية، والإجراءات الإدارية الواجب اتبعاها لإعداد ملفاتهم المتعلقة بطلب التقاعد.