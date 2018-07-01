 '' التقاعد'' في صلب اهتمامات صندوق الضمان الإجتماعي ﻿
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'' التقاعد'' في صلب اهتمامات صندوق الضمان الإجتماعي

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 15:43 التقاعد في صلب اهتمامات صندوق الضمان الإجتماعي | بوليتيك
'' التقاعد'' في صلب اهتمامات صندوق الضمان الإجتماعي
تنظم المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدي عثمان الحي الحسني، يوم 18 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بالمركب الثقافي مولاي رشيد والمتواجد بشارع العقيد العلام –

شـــوف تيفي:

 تنظم المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيدي عثمان الحي الحسني، يوم 18 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بالمركب الثقافي مولاي رشيد والمتواجد بشارع العقيد العلام – الدار البيضاء، يوما إعلاميا حول التقاعد.

 وبهذه المناسبة، يدعو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل ساكنة جهة الدار البيضاء البالغين 60 سنة أوأكثر و الذين سبق لهم أن عملوا لدى شركات القطاع الخاص الخاضعة لنظام الضمان الإجتماعي لربط الاتصال بشكل مباشر و في عين المكان بممثلي الصندوق من أجل الاستفسار عن مسارهم المهني ومعاشاتهم المستقبلية، والإجراءات الإدارية الواجب اتبعاها لإعداد ملفاتهم المتعلقة بطلب التقاعد.

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