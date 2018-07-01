مديرية الحموشي تتفاعل بسرعة مع فيديو يوثق لتعرض مهاجر مغربي لاعتداء خطير ببني ملال ﻿

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تفاعلها بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على شبكة الأنترنيت، يوثق لتعرض مواطن مغربي مقيم بالخارج لإلحاق خسائر مادية بسيارته، وفتحت بشأنه بحثا أظهر أن

"شوف تيفي"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تفاعلها بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على شبكة الأنترنيت، يوثق لتعرض مواطن مغربي مقيم بالخارج لإلحاق خسائر مادية بسيارته، وفتحت بشأنه بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب بيان حقيقة صادر عن مديرية "الحموشي"، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت فجر يوم الأحد المنصرم بشكاية من الضحية حول تعرضه لتكسير الواقيتين الزجاجيتين لسيارته من قبل مجموعة من الأشخاص، لتنطلق على الفور مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، التي مكنت في ظرف ساعات من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم فتاة، فيما تم تحديد هوية مشتبه فيه رابع ونشر مذكرة بحث قضائية في حقه، قبل أن يتم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية.

وأكدت البيان أن الأبحاث، أظهرت أيضا أن الواقعة تعود لخلاف بين المشتبه فيهم الذين كانوا في حالة سكر متقدمة، تطور إلى تبادل الضرب والجرح فيما بينهم وإلحاق خسائر مادية بشكل عرضي بسيارة الضحية، دون أن يكون للأمر علاقة بالسرقة.

وأشار البيان إلى أن ولاية أمن بني ملال، جددت حرصها على التعامل الحازم والجدي مع شكايات وتظلمات المواطنين، سواء المقدمة أمام مصالحها العاملة على مدار الساعة، أو عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية.