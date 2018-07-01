برلماني من البــام يُحذر الحكومة من تحرير أسعار الغاز من قلب البرلمان ﻿

قال محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب ''الأصالة والمعاصرة'' إن الذي ینبغي أن یحاسب على تحریر أسعار المحروقات ھي الحكومة لأنھا ھي السبب فیما وصلنا إلیه إضافة إلى الشركاء الآخرین.

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قال محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" إن الذي ینبغي أن یحاسب على تحریر أسعار المحروقات ھي الحكومة لأنھا ھي السبب فیما وصلنا إلیه إضافة إلى الشركاء الآخرین.

وانتقــد "أبو درار" خلال مداخلته أثناء الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، تقرير لجنة الإستطلاع وتساءل عن المستفيد من وضعية القطاع، كما تساءل عن استسلام الحكومة لمدة 3 سنوات لإملاءات المؤسسات الدولية، ولماذا لم تتدخل الحكومة لإطفاء غضب المحتجين، بل نعتتهم بأبشع النعوت.

وشدد أبو درار، على أن تحرير أسعار المحروقات والتخلي عن صندوق المقاصة، مغامرة غير محسوبة العواقب، وتهدد الاستقرار الإجتماعي، مبرزا طلب فريقه بضرورة تخفيض ضريبة الإستهلاك على المستهلكين، مقابل رفع الضريبة المفروضة على شركات المحروقات.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المستفيد من تحرير أسعار المحروقات، هي المؤسسات المالية الدولية والحكومة الحالية والسابقة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى للتوزيع والإستيراد، بالمقابل المستهلك هو الضحية الأولى واﻷخيرة، وزاد محذرا من تحرير أسعار الغاز الذي يتم التداول فيه، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يزعزع الإستقرار الإجتماعي للمملكة، ودعا إلى تحمل الجميع لمسؤولياته.

وأكــد أبو درار أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا غیر مسبوق منذ الاستقلال وأثقلت كاھل المواطنین وأصبحت تھدد السلم الاجتماعي، والتحریر حصل دون حمایة للقدرة الشرائیة للمواطنین، لذلك فإن المھمة وقفت على العدید من الاشكالیات التي فرضھا قرار التحریر الذي تم بطریقة مرتجلة وسطحیة، و أن توصیات التقریر لا تشفي الغلیل

واستطرد أبودرار أن ھناك تجاھل لطرف أساسي في العملیة التجاریة ھو المستھلك، والحكومة لم تستجب لصوت أي جمعیة من جمعیات المستھلكین ولم تعتمد لصوت الضحیة وكان أجدر بھا إنجاز خبرات علمیة على قرار تحریر أسعار المحروقات وشروط المنافسة.

وأبرز نفس المتحدث أنه لا یعقل مقارنة الضغط الجبائي في المغرب كدولة نامیة مع الدول الأكثر تصنیعا كفرنسا وألمانیا وإسبانیا لأن الفرق شاسع في الدخل بیننا وبینھم ولا یسمح بإجراء ھذه المقارنة.

واخـــتتم قائلا "نتمنى أن لا یحدث في تحریر غاز البوتان الذي ستقوم به الحكومة مستقبلا ما حصل مع المحروقات".