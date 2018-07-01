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برلمانية تهاجم ''البيجيدي'' وتحمل المسؤولية لـ''ابن كيران'' في الأرباح الخيالية التي تحققها شركات المحروقات

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 14:37 برلمانية تهاجم البيجيدي وتحمل المسؤولية لـابن كيران في الأرباح الخيالية التي تحققها شركات المحروقات | بوليتيك
برلمانية تهاجم ''البيجيدي'' وتحمل المسؤولية لـ''ابن كيران'' في الأرباح الخيالية التي تحققها شركات المحروقات
ھاجمت البرلمانیة أسماء غلالو رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كیران باعتباره مسؤولا ، والذي اتّخذ قرارا یقضي بتحریر قطاع المحروقات ، وھاجمت في ذات الوقت حزب العدالة والتنمیة باعتباره أبرز

شوف تيفي:

ھاجمت البرلمانیة أسماء غلالو رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كیران باعتباره مسؤولا ، والذي اتّخذ قرارا یقضي بتحریر قطاع المحروقات ، وھاجمت في ذات الوقت حزب العدالة والتنمیة باعتباره أبرز المھاجمین لشركات المحروقات لكونھا حققت أرباحا خیالیة، وأبرزت البرلمانية أن حزبھا وفریقھا یحاول أن یضمن استمرار الأغلبیة بمنطق الوطن دون مزایدات أو شعبویة أو دغدغة للمشاعر او تنصل من المسؤولیة.

وأضــــافت أسماء غلالو، عضوة فريق التجمع الدستوري في مداخلتها صباح اليوم في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، مبرزة أن التجمع الدستوري كان من الفرق البرلمانية الأولى التي طالبت بتحرير المحروقات، و بتحديد الأسعار ووضع آليات لحماية المواطن في حال اشتعال السوق الدولية للمحروقات، أو من خلال التفكير في سبل تقوية قدرته الشرائية وضمان حمايته الاجتماعية.

واسترســـلت غلالو قــائلة : ''كان موقفنا ولا يزال وهو ما أكدناه عندما ناقشنا ما اصطلح عليه البعض بالإصلاح والذي لوحت به الحكومة السابقة عندما قامت بإلغاء دعم المقاصة حينها دعونا إلى مفهوم شامل للإصلاح بدل تطبيق إصلاح رقمي مؤقت، لا طالما تباهى به رئيس الحكومة السابق أمام وسائل الإعلام'' .

وزادت النائبة البرلمانية في مداخلتها، '' لتاريخ، ما غاديش ننساو ملي قال بنكيران باللي وفر لخزينة الدولة 80 مليار درهم ملي رفع الدعم على المحروقات وباللي زاد على المغاربة غير شي دريهمات باش الدولة ما تبقاش مخنوقة … وباللي الدولة خاصها تكون في وضعية مريحة قبل من المواطن لأنه إلا عاش النسر كيعيشو ولادو...''.

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