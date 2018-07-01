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عاجل..حريق مهول بمحل لإصلاح الدراجات النارية بالبيضاء

بتاريــخ : 10 يوليوز 2018 / 13:56 عاجل..حريق مهول بمحل لإصلاح الدراجات النارية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..حريق مهول بمحل لإصلاح الدراجات النارية بالبيضاء
اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 يوليوز، حريق مهول داخل محل خاص بإصلاح الدراجات النارية، يوجد بمنطقة الحوزية بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء 10 يوليوز، حريق مهول داخل محل خاص بإصلاح الدراجات النارية، يوجد بمنطقة الحوزية بحي سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع فإن تماسا كهربائيا، كان سببا في اندلاع النيران داخل هذا المحل المتخصص كذلك في بيع "البنزين" و "زيوت" الدراجات النارية، مشيرا إلى أن ألسنة النيران، تسببت في وقوع أضرار وخسائر بالطابق الأول للمنزل الذي يتواجد به المحل.

وأكد ذات المصدر أن شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

 

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